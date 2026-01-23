Estudiantes reclaman intervención del Gobierno para solucionar el problema de las Universidades para el Bienestar.

A casi seis años del arranque de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), lo que inició como una promesa de mejora educativa hoy es un obstáculo administrativo para cientos de profesionales. Egresados de diversos planteles en el país han alzado la voz para denunciar la falta de entrega de títulos y cédulas profesionales, un documento indispensable para insertarse legalmente en el mercado laboral mexicano.

Los afectados señalan que, pese a haber cumplido con el plan de estudios y los procesos de titulación internos, el sistema administrativo de las UBBJ y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha logrado agilizar el trámite, dejando a los jóvenes en un “limbo” profesional.

Quejas de graduados que no pueden ejercer y no encuentran empleo

Para un egresado en México, la cédula profesional no es solo un papel; es la llave para acceder a empleos en el sector público, firmar peritajes o trabajar en instituciones de salud. Los denunciantes aseguran que muchas empresas y dependencias gubernamentales rechazan sus candidaturas al no contar con el respaldo oficial de la SEP.

Muchos estudiantes, pese a haber completado sus estudios , no cuentan con título ni cédula profesional.

Esta situación afecta principalmente a las primeras generaciones de carreras relacionadas con la salud, ingeniería y educación, quienes aseguran que la demora institucional está mermando sus oportunidades económicas tras años de esfuerzo académico. La falta de certeza jurídica sobre sus estudios ha generado un clima de incertidumbre que ya escaló a la exigencia de intervención directa.

Llamado urgente a la SEP y al Gobierno Federal

Ante la falta de respuestas claras por parte de la coordinación nacional de las universidades, los egresados han solicitado formalmente que el nuevo Gobierno Federal tome cartas en el asunto. La petición es concreta: una auditoría a los procesos de titulación y la agilización inmediata de los trámites ante la Dirección General de Profesiones.

Trabas burocráticas: Acusan que los procesos internos de las UBBJ son opacos y lentos.

Exigencia: Piden que se garantice la validez oficial de sus estudios ante cualquier empleador.

Contexto: El programa fue uno de los pilares de la administración anterior, pero el rezago administrativo amenaza con empañar su legado educativo.

El grupo de afectados no descarta realizar movilizaciones en la Ciudad de México si no se establece una mesa de trabajo con autoridades de alto nivel que resuelva el rezago de documentos que, en algunos casos, suma ya varios ciclos escolares de retraso.