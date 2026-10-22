Tamaulipas busca acelerar el desarrollo de infraestructura estratégica y esquemas de financiamiento privado en un momento en que el gasto público estatal acumula más de MXN $25,000 millones en obra pública en los primeros cuatro años de la administración actual.

En este escenario, el estado albergará el Congreso Nacional de Infraestructura 2026 los días 26 y 27 de noviembre en Ciudad Victoria, en una convocatoria coorganizada por la Secretaría de Obras Públicas local y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El encuentro reunirá a autoridades federales, banca de desarrollo, grupos financieros y constructores en torno a tres ejes prioritarios para la competitividad regional y nacional: infraestructura hídrica, corredores carreteros e inversiones mixtas.

La presión sobre la logística fronteriza

Uno de los temas centrales de la agenda es la eficiencia de los pasos internacionales en la frontera norte. Entre los paneles principales destaca el análisis sobre la ampliación del Puente III de Nuevo Laredo, un activo crítico para el flujo del comercio exterior entre México y Estados Unidos.

El gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, señaló que la capacidad logística del estado tiene un impacto directo sobre la cadena de suministro nacional.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, enfatizó que los cuellos de botella en cruces fronterizos y tramos carreteros se traducen en costos operativos para el sector privado.

Estructuración financiera y ejecución de obra

En materia de financiamiento, las discusiones abordarán los modelos de inversión mixta para la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de largo plazo, así como la delimitación de riesgos entre el sector público y los inversionistas privados.

El presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled, subrayó la necesidad de resolver las etapas de preinversión antes de la ejecución física de las obras.

“Antes de empezar una obra hay que resolver asuntos muy concretos: tener el proyecto preparado, conocer el presupuesto y definir las responsabilidades de quienes participan”, dijo.

Tecnología y agenda hídrica

Además de los temas de transporte y financiamiento, la agenda del sector construcción incorpora la adopción de herramientas tecnológicas para la optimización de costes y supervisión, tales como la metodología BIM (Building Information Modeling), plataformas de inteligencia artificial y sistemas de supervisión digital.

En el frente hídrico, las mesas buscarán definir mecanismos para asegurar el abastecimiento de agua en zonas urbanas y distritos de producción agrícola e industrial, un factor determinante para la radicación de nuevas inversiones productivas en el estado.