El papa León XIV explicó de forma detallada en quién se inspiró para elegir su nombre y porqué es importante en esta nueva época.

El papa León XIV tiene un estrecho vínculo con América Latina, no solo por haber vivido en Perú por más de 20 años y ser nacionalizado peruano, sino por su nombre papal.

El 8 de mayo de 2025 Robert Francis Prevost fue nombrado como el nuevo papa, el sucesor de San Pedro como representante de Dios ante el mundo. Como es tradición desde el año 533, cada nuevo Pontífice elige un nuevo nombre para ser reconocido en su papado.

El para ese entonces, prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Robert Francis Prevost, cuando fue elegido nuevo Santo Padre, eligió llamarse León XIV, ¿pero por qué ocurrió esto? Hay dos datos enigmáticos que te sorprenderán detrás de este nombre.

Recordemos que el primer papa llamado León de la Iglesia católica fue León I el Magno (440-461), fue el Santo Padre número 45. Concilio de Calcedonia y su célebre mediación ante Atila que impidió la destrucción de Roma lo convirtieron en Doctor de la Iglesia.

León I el Magno fue clave para los católicos por defender con firmeza la fe: definió la doctrina sobre la doble naturaleza de Cristo, fortaleció la autoridad del pontificado y salvó a Roma protegiendo al pueblo católico de las invasiones bárbaras. Pero fue otro León quien marcó la vida León XIV.

Existe una conexión entre el papa León XIV, el papa que inspiró su nombre y la Virgen de Luján. EFE

Por qué el papa León XIV eligió llamarse así: lo que significa y quién fue el primer León

El nombre de un papa dice mucho más de lo que se cree y marca el camino de lo que será su camino y gestión dentro de la Iglesia.

“Elegí tomar el nombre de León XIV porque el papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum abordó la cuestión social en el contexto de la gran primera revolución industrial y hoy la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social en respuesta a otra revolución industrial y en el desarrollo en el campo de la Inteligencia Artificial que plantea nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”, expresó el papa León XIV desde el Vaticano en su explicación sobre el porqué eligió llamarse León XIV.

Curiosamente León es uno de los hombres más recurrentes dentro de los papas, antes de que existiera León XIV la Iglesia Católica tuvo a León XIII, en Santo Padre entre 1879 y 103. El papa León XIII señaló su camino papal ligado al apoyo social, sentando así las bases de la doctrina social de la Iglesia Católica en su encíclica Rerum Novarum.

Fue allá, por 1891 cuando el papa León XIII delineó los derechos de los trabajadores, apalancando mejores condiciones laborales y seguras, un salario más justo para los trabajadores, la creación de sindicatos. Este pensamiento está en línea con los derechos a la propiedad, la libre empresa.

Es así como León XIV, actual papá, retomó tras 121 años el nombre de León para llevar un mensaje social al mundo y en especial a los creyentes católicos. Cabe resaltar que el papa León XIII, en quién León XIV se inspiró para llevar su nombre, fue conocido como el “Papa Social” o el “Papa de los Trabajadores”.

El papa León XIV adoptó su nombre inspirado en León XIII, para llevar su legado social en el momento actual que vive el mundo con la IA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La conexión de la virgen de Luján con el papa León XIII y el papa León XIV que pocos católicos saben

La elección del nombre de un papa no es al azar, en cambio, está llena de significados. Sin embargo, hay dos datos que esconde el nombre del papa León XVI que sorprenden y que lo vínculan de forma estrecha y espiritual con la Argentina, en especial con su patrona, la Virgen de Luján.

El papa León XIV visitará la básilica de luján el próximo 11 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la visita del papa León XIV está su paso por la Basílica de Luján el próximo 11 de noviembre. Esto nos lleva de nuevo al año 1887, cuando el papa León XIII resultó ser un protagonista clave para la Virgen de Luján. En ese año, el Santo Padre bendijo en el Vaticano la corona de oro que porta hoy la Virgen de Luján, autorizó su coronación pontificia realizada en 1887, dando así el respaldo oficial para construir la monumental Basílica neogótica actual, donde estará el papa León XIV.

La conexión entre el papa León XIII, el papa León XIV y la Virgen de Luján es mucho más poderosa. El papa León XIV fue nombrado un 8 de mayo, en esta fecha los argentinos celebran el Día de la Virgen de Luján. ¿Imaginabas esta profunda huella histórica entre León XIII, León XIV y Luján?