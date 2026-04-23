La Ciudad de México avanza con una nueva regulación que busca contener el alza de los alquileres en todas sus alcaldías. La iniciativa, conocida como Ley de Renta Justa, establece límites claros a los aumentos anuales de alquiler. Con esto, se busca frenar el encarecimiento de la vivienda y garantizar condiciones más equitativas en el mercado inmobiliario. Además, la normativa introduce cambios clave en la relación entre propietarios e inquilinos. Entre ellos, mayores restricciones para desalojos y reglas más claras sobre los contratos. La nueva ley establece que los aumentos anuales del alquiler no podrán superar el porcentaje de inflación oficial registrado por el índice nacional de precios. Es decir, si la inflación anual es del 5%, ese será el máximo que podrá incrementarse la renta, sin excepciones. Este tope será obligatorio en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y comenzará a aplicarse a partir de septiembre, una vez que la normativa entre en vigor. Los contratos deberán ajustarse a este límite al momento de su renovación. Con este mecanismo, se eliminan los aumentos discrecionales que imponían algunos propietarios por encima de la inflación. Así, los inquilinos podrán prever con mayor claridad cuánto aumentará su renta año con año. El control estará basado en datos oficiales publicados por las autoridades económicas, lo que garantiza ajustes transparentes, regulados y alineados con la evolución real de los precios. La ley limitará la capacidad de los propietarios para desalojar, estableciendo más requisitos y condiciones para hacerlo. El objetivo es evitar abusos y dar mayor seguridad habitacional, brindando a los inquilinos herramientas legales para defender su permanencia. También regulará los contratos para impedir cláusulas desproporcionadas y cobros excesivos. Con esto, se busca equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos y reducir conflictos. La implementación de la Ley de Renta Justa podría modificar la dinámica del mercado inmobiliario en la capital. Se espera una desaceleración en el aumento de precios de alquiler. Para los inquilinos, el principal beneficio será la estabilidad en los pagos y mayor protección ante abusos. Esto podría facilitar la permanencia en viviendas a largo plazo. En el caso de los propietarios, deberán ajustarse a nuevas reglas más estrictas. Esto implicará replantear estrategias de renta y contratos. En general, la medida busca contener la crisis de acceso a la vivienda en la Ciudad de México. Su impacto se evaluará con el paso del tiempo a medida que avance su implementación.