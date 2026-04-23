Este jueves 23 de abril, Nuevo León se prepara para enfrentar una jornada meteorológica intensa y cambiante. La Comisión Nacional del Agua advierte que una combinación de calor extremo, precipitaciones importantes y vientos racheados afectará distintas zonas de la entidad a lo largo del día, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones antes de salir. El sur del estado concentrará la mayor actividad climática del día. Municipios como Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, General Zaragoza, Iturbide, Mier y Noriega y Rayones registrarán chubascos en intervalos, con posibilidad de tormentas eléctricas en algunas de estas zonas. Galeana destaca como el punto más extremo: además de lluvia y actividad eléctrica, alcanzará una temperatura máxima de 36 grados centígrados, mientras que Doctor Arroyo podría amanecer con neblina o bruma que reducirá la visibilidad en carretera. En Espinazo también se esperan chubascos con potencial actividad eléctrica y una máxima de 31 grados. En el área metropolitana el panorama no es muy diferente: Guadalupe, Jardines de la Silla y Cadereyta Jiménez amanecerán con cielo cubierto y lluvias ligeras a intermitentes, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 29 grados centígrados. Uno de los aspectos más llamativos del pronóstico es la coexistencia de lluvia y calor intenso. El Servicio Meteorológico Nacional señala que la temperatura máxima en distintos puntos del estado se ubicará entre los 35 y los 40 grados centígrados, lo que convierte a esta jornada en una de las más sofocantes del mes. Municipios del norte como Anáhuac, China y Lampazos de Naranjo registrarán cielos parciales a totalmente nublados, pero con máximas de entre 30 y 31 grados y presencia de sol en algunos momentos del día. Este contraste entre precipitaciones y altas temperaturas puede generar sensación de bochorno elevado, especialmente en zonas bajas. El tercer elemento de riesgo es el viento. El pronóstico indica la presencia de una corriente de componente sur que recorrerá el estado con velocidades sostenidas de entre 10 y 20 km/h, pero con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h en momentos puntuales. Este tipo de viento puede representar un peligro real para conductores de vehículos de carga, motociclistas y peatones, especialmente en zonas abiertas o tramos carreteros elevados. Las autoridades recomiendan llevar paraguas o impermeable, evitar zonas inundables durante los aguaceros y mantenerse alejado de árboles o estructuras endebles cuando el viento arrecie.