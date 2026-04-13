En estados como Michigan, los propietarios pueden aumentar el alquiler sin ningún tope legal. La clave está en una norma oficial vigente que, lejos de limitar los precios, refuerza el rol del mercado. La legislación estatal no solo permite estos incrementos, sino que además impide que ciudades o municipios intervengan. El resultado es un sistema donde el valor de la vivienda se ajusta libremente según la oferta y la demanda. El punto central está en la normativa Michigan Compiled Laws § 123.411, sancionada originalmente en 1988 y aún vigente en 2026. Según el texto publicado por la Legislatura estatal: “A local governmental unit shall not enact… controlling the amount of rent…” Esto significa que ninguna ciudad, condado o municipio puede establecer controles sobre el precio de los alquileres. En términos prácticos, esta prohibición elimina cualquier posibilidad de fijar topes o límites. Incluso iniciativas locales quedan bloqueadas por la ley estatal. A partir de esta normativa, el escenario es claro: Distintas guías legales coinciden en que no hay un límite legal al incremento del alquiler, siempre que se respeten condiciones básicas como el aviso previo y la no discriminación En otras palabras, un propietario puede aumentar el valor en cualquier porcentaje, incluso con subas significativas al renovar contrato. En los últimos años surgieron proyectos para modificar este esquema. Uno de los más relevantes fue el proyecto HB 4009 (2025), que buscaba eliminar la prohibición del control de alquileres. Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada, por lo que el marco legal sigue intacto en 2026 Esto confirma que Michigan continúa siendo uno de los estados más flexibles para los propietarios en materia de alquileres.