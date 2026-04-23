Hace 12 años, el brazo financiero de Ricardo Salinas Pliego, Banco Azteca, lanzó su app al mercado. Antes de que el término fintech (tecnología financiera) se popularizara el banco mexicano ya usaba sistemas de identificación biomédica, primero con huellas dactilares y luego con reconocimiento facial, presumió José Manuel Azpiroz, director ejecutivo de comunicación de Grupo Elektra. En entrevista con El Cronista, Azpiroz aseguró que Banco Azteca, que cuenta con más de 23 millones de clientes digitales en México, busca constantemente la innovación, con un énfasis en inclusión y educación financiera. Como parte de esta búsqueda participó por primera vez en un hackathon del evento Talent Land, que se llevó a cabo del 7 al 9 de abril de 2026 en la Ciudad de México. La convocatoria del reto registró inicialmente a más de 70 equipos y alrededor de 350 jóvenes de diferentes universidades interesados en desarrollar propuestas para fortalecer la educación financiera y ampliar el acceso a herramientas que ayuden a tomar mejores decisiones económicas. Tras el proceso de selección, 15 equipos llegaron a la etapa presencial en Talent Land. Entre los 15 equipos finalistas del reto, el proyecto Tomin fue seleccionado por el panel de jueces como ganador. Desarrollado por el equipo D3LT4, integrado por cinco estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, obtuvo un premio de MXN$ 100,000 pesos por proponer una app de educación e inclusión financiera para jóvenes que combina control de gastos, aprendizaje contextual, acompañamiento con inteligencia artificial (IA) y recomendaciones personalizadas de productos del banco. La app también brinda recomendaciones de productos de Banco Azteca según el perfil y necesidades del usuario. “Estamos reforzando la app para que sea un canal en donde la gente pueda informarse, cuidar su dinero y aprender a usarlo mejor”, compartió Azpiroz. Oscar Jovany Flores Robledo, estudiante de sexto semestre de Ingeniería en Computación Inteligente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y ganador del hackathon, dijo a El Cronista que dos de sus compañeros de equipo ya habían participado en un hackathon para Capital One. Flores dijo que durante el proceso del hackathon personal de Banco Azteca ofreció mentorías y asesoran con el producto. Para él fue muy enriquecedor recibir consejos y feedback de personas que están actualmente trabajando en la industria financiera, ya que comentó que muchos de sus profesores están dedicados actualmente a la academia. Azpiroz comentó que están explorando posibilidades de llevar a un siguiente nivel las tres soluciones que resultaron ganadoras. En particular el proyecto Tomin, resultó interesante al jurado de Banco Azteca por el énfasis en la educación financiera. “Ocho de cada 10 préstamos personales son otorgados por nosotros, pero junto al préstamo debe haber un tema de responsabilidad de educación financiera para los clientes, que sepan cómo ahorrar, cuáles son sus gastos, entender el riesgo”, concluyó el directivo.