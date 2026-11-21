Bill Gates advierte que la inteligencia artificial puede ampliar o reducir la desigualdad según cómo se gestione.

Bill Gates pasó la vida entre computadoras y ahora advierte sobre la tecnología que, según él, cambiará el mundo más rápido que ninguna otra. El cofundador de Microsoft cree que la inteligencia artificial puede achicar o ensanchar la brecha entre ricos y pobres, y que todo depende de lo que se haga desde ahora.

Según escribió el propio Gates en un extenso ensayo publicado en Gates Notes, “la IA será o bien el mayor igualador jamás inventado, o bien la peor fuente de injusticia”.

Su mensaje central es que el mundo todavía no se está preparando para lo que viene.

Qué significa que la IA sea el mayor igualador o la peor fuente de injusticia

Gates sostiene que, por primera vez, la IA puede reemplazar e incluso superar la cognición humana. Bien usada, podría dar a quienes tienen menos recursos capacidades que hoy requieren costosos profesionales. Mal gestionada, concentraría los beneficios en un grupo reducido.

Por eso insiste en que nada ocurrirá solo. “ Debemos esforzarnos por garantizar que beneficie a todos y no solo a unos pocos ricos ”, afirma.

Bill Gates advierte que la IA será “el mayor igualador jamás inventado” o “la peor fuente de injusticia”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué cree que el mundo no está preparado

“Lamentablemente, en este momento no nos estamos preparando”, advierte, y agrega que “no existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA”. Sus mayores temores son la pérdida de empleos, el uso de la tecnología para hacer daño y su efecto en los jóvenes.

Los más perjudicados, dice, serán quienes menos margen tienen para adaptarse, como el trabajador cuyo puesto pasa a manos de un robot.

Qué propone Gates para la transición

Para el empresario, la prioridad es construir instituciones nuevas, porque ninguna de las actuales fue diseñada para algo así. Entre sus ideas figuran las siguientes:

Crear un marco nacional e internacional para gestionar la IA.

Reservar ciertas tareas solo para personas, un ámbito que llama “Reservado para Humanos”.

Gravar los tokens de IA y los robots para financiar la reconversión laboral.

Los beneficios que también destaca

A pesar de los riesgos que advierte Gates sobre la IA, también destaca que la herramienta está acelerando el diagnóstico médico, mejorando la educación y ayudando a los agricultores de países de bajos ingresos. Pero aclara que “en todos estos ámbitos, la palabra clave es «puede»”.