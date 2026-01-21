Si eres uno de los millones de mexicanos que reciben sus apoyos económicos través de la Tarjeta Bienestar, prepárate para aprovechar un beneficio exclusivo que te permitirá ahorrar en tus compras del supermercado.

Walmart acaba de confirmar una promoción especial válida en todas sus sucursales del país durante febrero, diseñada específicamente para los usuarios que usen este método de pago.

La bonificación consiste en un 10% de devolución sobre el total de tu compra, que podrás recibir en CASHI o en Monedero Electrónico, según tu preferencia.

Entrega de las recientes Tarjetas del Banco del Bienestar: el Gobierno contestó sobre la fecha y lugar de entrega (foto: archivo).

Montos máximos y vigencia: lo que debes saber sobre la bonificación

La promoción establece límites específicos dependiendo de la opción que elijas para recibir tu bonificación. Si optas por CASHI, podrás acumular hasta 10,000 pesos por transacción, mientras que si prefieres el Monedero Electrónico, el tope de reintegro será de 5,000 pesos.

Un detalle importante es que tu bonificación tendrá una vigencia de dos años contados a partir del último movimiento que realices , ya sea activación, recarga o pago. Esto te da bastante flexibilidad para acumular y utilizar tus beneficios sin presiones de tiempo.

Quiénes pueden aprovechar este descuento en Walmart

Este beneficio está disponible para todos los titulares de la Tarjeta Bienestar del Banco del Bienestar, la cual se utiliza para dispersar diversos programas sociales del Gobierno federal. Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores que reciben la Pensión del Bienestar, madres beneficiarias de programas de apoyo, jóvenes con becas, y personas con discapacidad.

Para hacer válida la promoción, simplemente debes realizar tus compras en cualquier sucursal Walmart del país y pagar con tu Tarjeta Bienestar durante todo el mes de febrero 2026. No se requieren cupones adicionales ni registros previos.

Cómo maximizar tus ahorros con la Tarjeta Bienestar en febrero

Para sacar el máximo provecho de este beneficio, considera planificar tus compras más importantes del mes para realizarlas en Walmart durante febrero. Si necesitas hacer compras de despensa para varias semanas, productos de limpieza o artículos para el hogar, este es el momento ideal para aprovechar el 10% de bonificación.

Recuerda que el ahorro se acumula: si realizas compras por 1,000 pesos, recibirás 100 pesos de vuelta; si gastas 2,000 pesos, tu bonificación será de 200 pesos, y así sucesivamente. Estos montos pueden hacer una diferencia significativa en tu economía familiar, especialmente si los utilizas estratégicamente en compras futuras.