En medio de dudas sobre el futuro de la Pensión del Bienestar, el Gobierno de México salió a aclarar el escenario y descartó cualquier tipo de eliminación del programa social. Por el contrario, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ratificó su continuidad y adelantó que el esquema no solo se mantiene, sino que entrará en una etapa de expansión progresiva. El objetivo oficial es reforzar la cobertura y ampliar el número de beneficiarios en los próximos años. Las autoridades federales fueron claras: la Pensión del Bienestar no será eliminada ni reducida. Se trata de uno de los programas sociales centrales del Estado de México y seguirá vigente como parte de la política de protección a los adultos mayores. Las autoridades remarcaron que el beneficio económico destinado a personas de 65 años o más continuará entregándose de manera regular, con financiamiento asegurado y sin modificaciones que impliquen su desaparición. La prioridad, según lo informado, es sostener el esquema y fortalecerlo como un derecho social de amplio alcance. Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la ampliación del padrón de beneficiarios. La meta oficial es alcanzar alrededor de 14 millones de adultos mayores incorporados al programa hacia finales de 2026. Este crecimiento se explica por dos factores principales: el aumento natural de la población que alcanza la edad requerida y la incorporación progresiva de nuevos registros en todo el país. Con esto, el programa social busca consolidarse como uno de los más amplios de la región en materia de protección social. Para quienes ya reciben la pensión —y para quienes esperan incorporarse— el escenario no implica recortes ni interrupciones, sino una ampliación del alcance. El programa continuará entregando apoyo económico de manera bimestral, con el objetivo de reforzar los ingresos básicos de los adultos mayores. El enfoque del Gobierno de México apunta a sostener la cobertura y expandirla a más regiones del país, garantizando que el beneficio llegue a un mayor número de personas dentro del grupo etario de 65 años o más.