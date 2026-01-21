La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) del gobierno federal anunció que en las próximas semanas dará a conocer los lineamientos que obligarán a las compañías de telefonía móvil y a los fabricantes de celulares a eliminar el mensaje presidencial por alerta de sismo y terremoto.

Desde ahora, las compañías de telefonía y los fabricantes de teléfonos tendrán que desplegar un mensaje unificado cuando se active el sistema de alertamiento, con lo que desaparecerá la leyenda de “Alerta Presidencial”.

Mujer con celular

Conoce los detalles de esta disposición y resguarda tu salud en caso de fenómenos naturales. Ten en cuenta los cambios que se implementarán próximamente por este motivo.

¿Qué pasará con las alertas sísmicas en México?

A través de un comunicado, el organismo regulador precisó que la @CRTGobMX emitirá las disposiciones correspondientes para homologar el contenido de las alertas en todos los dispositivos móviles, con el objetivo de evitar confusiones entre los usuarios.

En las próximas semanas, la @CRTGobMX emitirá los #Lineamientos para que todas las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de "Alerta Presidencial". pic.twitter.com/vPHMn4v4zH — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 19, 2026

La medida surge tras el sismo de magnitud 6.5 registrado el pasado 2 de enero, con epicentro en San Marcos, Guerrero, así como la réplica ocurrida el viernes 16, eventos que activaron el aviso en millones de teléfonos celulares mediante sonido, vibración y señales luminosas para garantizar su alcance y efectividad.

Respecto al nombre del mensaje, la CRT aclaró que la denominación “Alerta Presidencial” no responde a una instrucción de la administración de Claudia Sheinbaum . Este término proviene de un protocolo internacional de alertamiento temprano, particularmente del sistema estadounidense Wireless Emergency Alerts (WEA), donde las llamadas “Presidential Alerts” corresponden al nivel más alto de emergencia y no pueden ser bloqueadas ni desactivadas por los usuarios.

¿Qué se debe hacer en caso de un sismo?

Ante un sismo, lo más importante es conservar la tranquilidad y seguir el protocolo de emergencia, el cual consiste en los siguientes puntos clave:

Colocarse en el piso Protegerse la cabeza y cuello Afirmarse de un mueble sólido Mantenerse alejado de ventanas y de objetos que puedan desprenderse

Una vez que termine el movimiento, y solo si es seguro hacerlo, corta el suministro de gas y electricidad para reducir riesgos de incendio, siempre atendiendo las recomendaciones de Protección Civil y evitando acciones precipitadas.