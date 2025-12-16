AT&T México emitió una alerta crucial para todos sus clientes: la vinculación de líneas telefónicas con identificación oficial es ahora obligatoria .

Esta medida, impulsada por disposiciones gubernamentales, tiene como objetivo reforzar la seguridad de los usuarios y combatir el fraude. Sin embargo, quienes no completen este trámite a tiempo enfrentarán la suspensión de su servicio móvil.

Plazos definidos: las líneas nuevas deberán vincularse desde el primer día, mientras que los usuarios con líneas activadas antes de enero de 2026 tendrán tiempo hasta el 26 de junio para cumplir con el requisito. Fuente: Shutterstock.

¿Cuáles son las fechas límite que debes conocer?

AT&T definió dos calendarios diferentes según el tipo de línea. Para las nuevas líneas que se activen a partir del 7 de enero de 2026, la vinculación será obligatoria desde el momento de la contratación, sin excepción alguna.

Las líneas ya existentes, aquellas que fueron activadas antes del 7 de enero de 2026, tienen hasta el 26 de junio de 2026 para completar la vinculación. Esta fecha es improrrogable y no habrá extensiones, por lo que los usuarios cuentan con aproximadamente seis meses para realizar el trámite.

Si no se cumple con estos plazos, la línea telefónica quedará suspendida automáticamente y no se podrá utilizar hasta que se complete el proceso de vinculación. La única función que permanecerá activa será la capacidad de realizar llamadas a números de emergencia.

La identificación obligatoria busca frenar fraudes telefónicos y garantizar que cada línea esté asociada a su propietario legítimo, una medida que aplicará a todos los operadores del país. Fuente: Shutterstock.

¿Qué documentos necesitas y cómo hacer la vinculación?

Para los ciudadanos mexicanos, los documentos válidos son la Credencial para Votar emitida por el INE o un Pasaporte vigente. Los extranjeros residentes en México deberán presentar su Pasaporte del país de origen, también vigente.

Es fundamental que la documentación esté actualizada para 2026 o para el momento en que se realice la vinculación. Si los documentos están vencidos, el sistema rechazará automáticamente la solicitud. Los usuarios tienen un máximo de tres intentos para completar el registro correctamente.

El proceso se realiza a través del portal oficial de AT&T, donde los usuarios deberán cargar las imágenes de su identificación y seguir los pasos indicados por la plataforma. La compañía recomienda no dejar este trámite para los últimos días del plazo.

¿Por qué es tan importante esta medida de seguridad?

Esta disposición oficial busca proteger a los usuarios creando un vínculo seguro entre su identidad y su línea móvil. El objetivo principal es garantizar que únicamente los propietarios legítimos puedan utilizar cada servicio telefónico, reduciendo significativamente los casos de fraude.

La vinculación facilita la verificación de usuarios, previene el uso indebido de líneas telefónicas para actividades ilícitas y resguarda la privacidad de los datos personales de los clientes. En un contexto donde los fraudes telefónicos aumentaron considerablemente, esta medida representa un paso importante en la protección de los consumidores.

AT&T enfatiza que esta no es una iniciativa exclusiva de la compañía, sino una disposición que aplica para todos los operadores telefónicos en México, como parte de un esfuerzo coordinado para mejorar la seguridad en las telecomunicaciones del país.