El Ejército de México se unirán con el de Guatemala para combatir al narcotráfico

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), anunció recientemente el arranque de un nuevo plan de operaciones especiales coordinado entre el Ejército Mexicano y el Ejército de Guatemala. El objetivo de ambos países es reforzar la vigilancia y la seguridad en la franja fronteriza.

La medida se toma tras la agresión contra un elemento del Ejército guatemalteco en la zona de Frontera Comalapa, Chiapas, y en los cruces hacia los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, atribuida a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG).

Al respecto, el funcionario explicó que se aplicará un esquema de operaciones simultáneas a lo largo de la frontera, con acciones tanto del lado mexicano como del guatemalteco.

Detalles sobre el plan conjunto entre el Ejército Mexicano y el Ejército de Guatemala

Trevilla Trejo detalló que las tareas preventivas se mantendrán, al menos, hasta las primeras semanas del mes, o el tiempo que sea necesario. También informó que se instruyó a la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para realizar vuelos de reconocimiento dentro del espacio nacional.

En un recuento previo, el general secretario señaló que, tras el ataque, hubo comunicación inmediata y coordinación con el gobierno de Guatemala, además del despliegue del personal militar en territorio mexicano. Reconoció, además, que la zona fronteriza es disputada por los dos cárteles mencionados, los cuales operan y se desplazan entre México y Guatemala.

¿Qué impacto tiene el narcotráfico en Guatemala?

La vocera del Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala (Mindef), Pamela Figueroa, informó que los agresores ingresaron recientemente a Huehuetenango y San Marcos y atacaron a las tropas, dejando a un oficial herido en una extremidad, aunque fuera de peligro. En el área se localizaron mantas con siglas del Cártel de Sinaloa, así como:

Explosivos

Armas largas

Drones utilizados para labores de vigilancia

Como respuesta, el Mindef ordenó reforzar la presencia militar en la línea fronteriza , intensificar los patrullajes y asegurar las zonas de los bosques, donde presuntamente operan grupos criminales transnacionales.

Los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Finalmente, el Gobierno de Guatemala confirmó que mantiene coordinación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional para el intercambio de información operativa, con el fin de prevenir nuevas incursiones y frenar el avance de organizaciones criminales que buscan controlar las rutas entre Chiapas y Huehuetenango.