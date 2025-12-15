Si los números no se asocian dentro de los plazos fijados por las compañías, las líneas podrán ser suspendidas o quedar con funciones limitadas. A continuación, checa todos los detalles.

A partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas celulares activas en México —incluyendo tarjetas SIM físicas y eSIM virtuales— deberán estar debidamente registradas con datos oficiales y CURP de su titular ante las operadoras.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los “Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles” con el objetivo de asociar cada número a una persona física o moral y reducir el anonimato, el cual facilita delitos como fraude y extorsión.

Si los números no se vinculan dentro de los plazos establecidos por las compañías, estos quedarán suspendidos o limitados —solo podrán hacer llamadas de emergencia y funciones mínimas— dejando de operar en servicios habituales como llamadas, mensajes, datos, WhatsApp y otras aplicaciones vinculadas al número.

La CRT aprobó los nuevos lineamientos para que, desde enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles en México deban estar asociadas a la identidad de su titular.

Si los números no se asocian dentro de los plazos fijados por las compañías, las líneas podrán ser suspendidas o quedar con funciones limitadas. A continuación, checa todos los detalles.

La medida aplica sin distinción entre planes de prepago o pospago y cubre tanto líneas nuevas como existentes, lo que significa que ningún usuario quedará exento del requisito.

El principal objetivo declarado por las autoridades es combatir el uso de números anónimos que se aprovechan para cometer delitos como extorsión, fraude y suplantación de identidad. Las plataformas tecnológicas para vincular números con datos personales deberán estar listas antes del inicio formal del registro y las operadoras tendrán plazos específicos para completar la incorporación de todos sus clientes.

Qué pasa si no registras tu línea telefónica ni la vinculas con tu CURP

Si una línea no se registra dentro del plazo, será suspendida y solo podrá usarse para llamadas de emergencia. De este modo, quedarán inhabilitadas funciones básicas como llamadas, SMS y datos móviles, lo que también bloquea el acceso a WhatsApp, Facebook, Instagram y cualquier app que dependa del número para autenticarse.

Las compañías telefónicas aclaran que la suspensión no elimina el número, pero sí provoca una interrupción importante hasta que el usuario complete el trámite. Por eso, tanto personas como empresas deben asegurar el registro para evitar afectaciones en su comunicación diaria y en operaciones esenciales.

Cómo registrar tu línea celular en México: requisitos y pasos a seguir

El registro obligatorio inicia a partir del 9 de enero de 2026, cuando los lineamientos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Las operadoras de telefonía móvil (como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán Redes) habilitarán plataformas digitales y módulos presenciales para que puedas registrar tu número. Recibirás notificaciones vía SMS con instrucciones y fechas límite del proceso. Debes acudir al centro de atención al cliente de tu operador o acceder a la plataforma digital que habilite tu compañía para iniciar el registro. Proporciona tus datos personales oficiales requeridos para completar la vinculación de tu número con tu identidad. Una vez ingresados tus datos, el operador verificará tu información y confirmará el registro de tu número en el padrón móvil nacional.

Requisitos y documentos necesarios