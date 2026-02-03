La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó sus operativos de supervisión en el sector de telecomunicaciones, procediendo a la suspensión de establecimientos que incumplen con la normativa de protección al consumidor. Esta medida impacta directamente a los usuarios que adquieren servicios en dichos puntos de venta.

El 30 de enero pasado, la dependencia colocó sellos de suspensión en tres sucursales de AT&T localizadas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México: Portal Tlatelolco, Punto Tlatelolco y Soriana Tlatelolco. La acción se debió a la utilización de contratos que no correspondían con las versiones registradas ante el Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA).

Los establecimientos suspendidos se encuentran en la alcaldía Cuauhtémoc y atenderán nuevamente solo cuando regularicen sus contratos ante Profeco. Fuente: Shutterstock.

AT&T en la mira: contratos irregulares detectados en pleno centro de CDMX

Durante las inspecciones de rutina, Profeco identificó que los contratos ofrecidos a los consumidores en estos establecimientos no correspondían con los documentos autorizados oficialmente. Esta irregularidad representa una violación grave a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que las empresas proveedoras están obligadas a utilizar únicamente contratos previamente registrados y autorizados.

La dependencia aclaró que estas medidas tienen carácter preventivo, no punitivo, con el objetivo de proteger a los usuarios de posibles cláusulas abusivas, información incompleta o condiciones no avaladas por la autoridad. Los establecimientos suspendidos se encuentran en zonas de alta afluencia comercial, lo que podría afectar a cientos de consumidores que acuden regularmente a contratar servicios.

Usuarios en riesgo: qué pasa si contrataste en una sucursal clausurada

Los consumidores que hayan contratado servicios en estos establecimientos podrían enfrentar incertidumbre respecto a la validez legal de sus contratos. Aunque Profeco no específico si los servicios ya activos se verán afectados, la suspensión impide que se realicen nuevas contrataciones hasta que la empresa regularice la situación.

Hasta el momento, AT&T no emitió una postura oficial sobre las suspensiones ni informó cuándo planea reabrir estos puntos de venta. La falta de pronunciamiento genera preocupación entre usuarios actuales y potenciales clientes que dependen de estos establecimientos para gestionar sus servicios.

Antes de firmar, los consumidores deben consultar el Registro Público de Contratos de Adhesión (RPCA) para verificar que los documentos coincidan con los autorizados por la autoridad. Fuente: Pexels

Cómo protegerte antes de firmar: Profeco revela el truco que todos deben conocer

Ante esta situación, el organismo público hizo un llamado urgente a la población para que, antes de firmar cualquier contrato de internet o telefonía móvil, verifiquen que el documento coincida con el registrado en el RPCA.

Este sistema público permite consultar contratos por nombre comercial, razón social, número de registro o tipo de servicio.

El registro incluye opciones específicas para telefonía móvil y fija, internet móvil o fijo, y televisión restringida. Esta herramienta permite comparar condiciones, identificar cláusulas abusivas y elegir la opción que mejor se ajuste a las necesidades y presupuestos del consumidor.

La recomendación es clara: nunca firmes sin antes consultar el RPCA y asegurarte de que todo esté en orden.