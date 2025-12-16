Una de las dudas más comunes del español surge cada vez que necesitamos usar el participio del verbo “imprimir”. ¿ Debemos decir que hemos “imprimido” un documento o que lo hemos “impreso” ? Esta pregunta genera debates frecuentes en oficinas, escuelas y redes sociales. Afortunadamente, la Real Academia Española (RAE) tiene una respuesta clara que sorprende a muchos hispanohablantes.

La Real Academia Española reconoce el doble participio como una característica válida del verbo “imprimir”, una particularidad que también se repite en otros verbos del idioma. Fuente: Shutterstock.

Las dos formas son correctas: el participio doble que confunde a todos

La Real Academia Española es contundente: tanto “impreso” como “imprimido” son participios válidos del verbo imprimir. Este verbo pertenece a un grupo especial de palabras que admiten dos participios, uno regular (imprimido) y otro irregular (impreso). Ambas formas están registradas en el Diccionario de la Lengua Española y pueden utilizarse sin cometer ningún error gramatical.

¿Cuándo usar “impreso” y cuándo “imprimido”? La clave está en el contexto

Aunque las dos opciones son correctas, existe una preferencia de uso según el contexto. La forma “impreso” es más común en los tiempos compuestos con el verbo “haber” (he impreso, había impreso, habré impreso) y como adjetivo (el papel impreso, documentos impresos). Por su parte, “imprimido” tiende a usarse menos, aunque es perfectamente válido decir “he imprimido el informe”. En la práctica, la mayoría de los hablantes prefieren “impreso” por su sonoridad más natural.

Aunque ambas formas son correctas, “impreso” se impone en el habla diaria y en los textos escritos por su mayor naturalidad y frecuencia de uso. Fuente: Shutterstock.

Otros verbos con doble participio: no estás solo en la confusión

El verbo “imprimir” no es el único que genera estas dudas. Otros verbos como “freír” (frito/freído), “proveer” (provisto/proveído) y “prender” (preso/prendido) también tienen doble participio. En todos estos casos, la forma irregular suele ser la preferida en el uso cotidiano.

Conocer esta particularidad del español te ayudará a escribir con mayor confianza y a entender por qué ambas formas conviven en nuestro idioma sin que ninguna sea incorrecta.