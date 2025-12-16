En esta noticia El estado de la IA en México

El gasto de las empresas en tecnologías de la información (TI) para 2025 terminará siendo de MXN$ 32,884 millones y para 2029, será más del triple: MXN$ 110,535 millones, proyección que Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México comparte con El Cronista.

Con base en el estudio que realizó la consultora IDC por encargo de la compañía tecnológica, las empresas que buscan más productividad y uso de Inteligencia Artificial pronto estarán invirtiendo en las plataformas ‘edge’. Es decir, las compañías cada vez más requieren que los datos se procesen en el lugar de donde se obtienen: en los puntos de venta, en la línea de producción, en los dispositivos de los usuarios, en las salas de operación, en los bancos, entre otros.

Racks, swichtes y almacenamiento es lo que provee Dell a sus clientes.

Esta nueva demanda de infraestructura se añade a la tendencia ya creciente por el uso de IA en las empresas mexicanas. Las prioridades de inversión para los tomadores de decisión son buenas noticias para empresas como Dell, que son proveedores de tecnología (hardware y software) para los data centers.

El 44% de las empresas en México tiene como su prioridad número uno la inversión en seguridad en la nube. En segundo lugar tienen a la IA generativa (27%) y en tercero, a Machine Learning o la IA tradicional (18%). “Nos llena de orgullo saber que esta cifra subió”, señala Aguilar.

En 2027, el 34% de las cargas de trabajo va a ser en el borde, en la edge. Juan Francisco Aguilar, director general de Dell Technologies México

El procesamiento de datos en la ‘edge’ no suple al uso de la nube, sino que la complementa. Es más común, señala el director de Dell en México, el modo de nube híbrida, pues combina infraestructura local o in situ (‘on premises’) con soluciones de nube.

El estado de la IA en México

El estudio al que se refiere Juan Francisco Aguilar es “IDC: panorama y oportunidades del Mercado IA en México”, donde la Inteligencia Artificial ocupó un espacio importante. Según los encuestados, casi 8 de cada 10 empresas ya utilizan IA para sus asistentes virtuales. Por ejemplo, para dar un mejor servicio a los clientes al responderles las preguntas más frecuentes.

Para ello, muchas compañías entrenan sus propios modelos de IA. Según el estudio, 3 de cada 10 organizaciones lo hacen, lo que significa una inversión importante para procesar esos datos.

“Antes y durante la pandemia, mucha gente se fue a la nube pública. Usaban hasta cinco nubes, pero también se quedaron con datos en su site, porque algunos no los podían migrar. El resultado fue un ambiente multinube.” A este ambiente se le añadió la escala que requiere la Inteligencia Artificial y el requerimiento del procesamiento en la ‘edge’.

Las industrias donde más se ha adoptado la IA y con ella, el uso de servidores, han sido la financiera, la de manufactura y el retail. En estos segmentos se procesan datos a tal escala que requieren soluciones hechas a la medida, entre otras cosas, para cumplir con estándares de ciberseguridad, compliance y un servicio adecuado del manejo de clientes.

Es a estas industrias a las que Dell Technologies provee de servidores, racks, switches y almacenamiento, ya sea directamente o por medio de socios o por sus canales de distribución.

Para Dell Technologies, México y Brasil son los países más importantes en ventas de Latinoamérica. De todos los mercados en que participa Dell a nivel global, México está en el top 15.