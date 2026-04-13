Magnicharters, la aerolínea turística de origen regiomontano con más de 30 años en el mercado mexicano, anunció de forma abrupta la suspensión total de sus operaciones por dos semanas. El comunicado no ofreció mayores detalles sobre el origen real del problema, más allá de una escueta mención a “dificultades logísticas”. La empresa, que se autodenomina “La Aerolínea Turística de México”, dejó sin respuestas concretas a los pasajeros que tenían vuelos programados. La decisión, que no fue gradual ni anticipada, impacta rutas que conectan un gran número de destinos turísticos. En esta línea, miles de viajeros se enteraron del cese sin un plan de contingencia detallado por parte de la aerolínea, generando caos en al menos tres aeropuertos del país. Ante este escenario, se aconseja a los ciudadanos que hayan adquirido un pasaje o que busquen hacerlo con esta aerolínea, tomar nota de todos los detalles para evitar inconvenientes. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), activó un protocolo de atención conjunta con las principales aerolíneas del país, según detalló EFE. Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, concretamente, habilitaron sus mostradores en los aeropuertos afectados para asistir a los viajeros. Sin embargo, Magnicharters no especificó cómo cubrirá estas obligaciones ni cuántos pasajeros fueron afectados. La suspensión no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca al sector aéreo mexicano. La aerolínea ya había protagonizado conflictos laborales el año anterior y, al cierre del primer bimestre, registró una caída del 5% en el número de pasajeros transportados. Con apenas dos aeronaves activas en febrero y operaciones en cinco aeropuertos, Magnicharters venía mostrando señales de fragilidad operativa. A pesar de contar con una flota declarada de 12 Boeing 737, la brecha entre capacidad instalada y operación real generaba interrogantes en el sector. Algunos datos clave sobre la situación: