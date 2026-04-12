Hay una lista oficial que muchos conductores de la Ciudad de México desconocen. La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tiene identificadas las conductas que pueden costarle la licencia a cualquier automovilista, incluso a quienes obtuvieron la versión permanente. Y no se trata de una advertencia menor: la cancelación puede ser definitiva. La Licencia de Conducir Permanente fue presentada como un beneficio para los capitalinos, ya que elimina la necesidad de renovaciones periódicas. Pero tener ese documento de por vida no garantiza conservarlo para siempre. La SEMOVI confirmó que está facultada para suspender o revocar licencias cuando se detecten infracciones graves o patrones de incumplimiento. Lo que preocupa a las autoridades no es el error aislado, sino la reincidencia y la gravedad de ciertas conductas al volante. Algunas de esas faltas pueden desencadenar la cancelación inmediata de la licencia desde la primera vez que se cometen, sin importar el historial previo del conductor. Según la SEMOVI, la suspensión o revocación de la licencia de conducir no depende de un número fijo de multas acumuladas, sino de la naturaleza de las faltas. En esos casos, la primera infracción puede ser suficiente para perder el derecho a manejar de forma definitiva. La autoridad no espera un historial prolongado para actuar: la gravedad del hecho determina la respuesta institucional. Más allá de las causales inmediatas, la SEMOVI también monitorea patrones de comportamiento. Acumular sanciones del programa “Conduce sin Alcohol”, tener múltiples multas sin pagar, usar indebidamente carriles exclusivos del transporte público o causar daños al mobiliario urbano son conductas que, al repetirse, pueden derivar en la suspensión de la licencia. La autoridad interpreta esa acumulación como una señal de irresponsabilidad sostenida. En esos casos, no hace falta un único incidente grave: la suma de faltas menores también activa el mecanismo de revocación. Entre las infracciones que entran en esta categoría se encuentran: