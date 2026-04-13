El Gobierno de México confirmó que el Día de la Independencia será no laborable en todo el país. En 2026, la fecha caerá miércoles 16 de septiembre, por lo que no habrá clases, los bancos permanecerán cerrados y gran parte de las oficinas públicas y privadas suspenderán sus actividades. Este año, la fecha cae miércoles 16 y se mantiene la expectativa de que sea un feriado inamovible, es decir, que se respete ese mismo día sin posibilidad de traslado, como sucedió antes. De todas formas, hasta el momento no hubo una confirmación oficial por parte de las autoridades sobre posibles cambios o modificaciones, aunque la fecha ya figura dentro del calendario de días no laborables vigente. El feriado aplica a nivel nacional para empleados públicos y privados por igual. No habrá bancos, lo que implica que tampoco habrá pagos ni transferencias por ventanilla. Las escuelas de todos los niveles —inicial, primaria, secundaria y universitaria— no tendrán clases. Solo quedan exceptuados los servicios esenciales como salud, seguridad y guardia mínima en algunos organismos públicos. El 16 de septiembre en México se celebra el Día de la Independencia, una de las fechas patrias más importantes del país. Ese día se conmemora el inicio del movimiento de independencia que comenzó en 1810, cuando el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla hizo el llamado conocido como el “Grito de Dolores”, invitando al pueblo a levantarse contra el dominio español. La celebración incluye actos cívicos en todo el país, y la noche del 15 de septiembre se realiza el tradicional “Grito de Independencia”, encabezado por el presidente desde el Palacio Nacional, además de festejos, música y desfiles el día 16.