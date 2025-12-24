En esta noticia El IPC de la BMV podría mantenerse en máximos

El esperado rally de Santa Claus llegó al principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El S&P/BMV IPC registró un nuevo máximo intradía y de cierre de jornada, impulsado por el mayor apetito por riesgo ante la expectativa de al menos dos recortes adicionales en la tasa de interés de la Reserva Federal hacia 2026.

Durante la jornada del miércoles, el indicador —que agrupa a las 35 empresas más grandes y líquidas del mercado mexicano— alcanzó las 65,722.96 unidades (Ciudad de México 11:41 horas), de acuerdo con datos de Investing.

Con este nivel, el IPC acumula 29 nuevos máximos intradía en lo que va del año, según un análisis de El Cronista.

Además, el espíritu navideño llegó hasta el cierre de la sesión para estabilizarse en los 65,651.04 puntos, un aumento de 0.08% comparado con la jornada previa.

El desempeño del principal índice accionario de México se explica por el incremento en el apetito de los inversionistas por activos de riesgo, en un entorno de relajamiento monetario tanto por parte del Banco de México como de la Reserva Federal.

En el frente macroeconómico, este martes se dio a conocer que la economía de Estados Unidos creció 4.3% a tasa anual en el tercer trimestre de 2025, superando tanto las expectativas del consenso como el dato del periodo previo, y marcando la mayor aceleración del crecimiento en los últimos dos años.

En este contexto, los futuros de los fondos federales aún descuentan dos recortes adicionales en la tasa de referencia hacia el cierre de 2026, de acuerdo con la herramienta FedWatch.

Los nuevos máximos del IPC se registraron en una sesión caracterizada por menor liquidez, ante una jornada corta previa a la Nochebuena.

Por emisora, el avance del índice fue liderado por Volaris y Grupo Carso, cuyas acciones subieron 1.93% y 1.57%, respectivamente.

Tras una segunda mitad del año marcada por episodios de volatilidad, el mercado accionario mexicano ha mostrado un renovado interés por parte de los inversionistas, particularmente extranjeros, de acuerdo con analistas de Banco Base. El optimismo, sin embargo, no se limitaría a 2025.

Estimaciones de áreas de análisis como Banorte y Actinver ubican al IPC en un rango de 70,000 a 71,000 puntos, lo que implicaría un potencial de alza de 7.38% en los próximos 12 meses.

Por su parte, analistas de Monex anticipan que el índice podría enfrentar una corrección estratégica en la primera mitad del año, asociada a eventos relevantes como la revisión del T-MEC.

“Durante periodos institucionales clave, como la renegociación del TLCAN y la transición al T-MEC, el mercado mexicano ha registrado aumentos moderados en la volatilidad y movimientos tácticos de reposicionamiento, pero no episodios de disrupción estructural”, señalaron.

Aun así, factores como la celebración del Mundial de Futbol 2026, junto con un entorno de tasas de interés más bajas, podrían seguir actuando como catalizadores para la renta variable mexicana.

“Hacia 2026, nuestra estrategia se basa en la expectativa de un entorno económico más favorable, explicado por la revisión del T-MEC, la derrama asociada a eventos deportivos y tasas de interés más bajas”, escribieron analistas de BX+ en una nota.