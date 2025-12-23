Estados Unidos lanzó una convocatoria oficial que permitirá a jóvenes seleccionados ingresar legalmente al país mediante un programa académico financiado, siempre que completen el trámite antes del 4 de enero de 2026, según información oficial de la Misión Diplomática estadounidense en México.

Se trata del Programa de Estudios de los Institutos de los Estados Unidos, SUSI, sobre Compromiso Cívico, una iniciativa que incluye estancia académica, actividades culturales y cobertura total de gastos, además de la gestión de una visa específica para los participantes seleccionados.

De acuerdo con el comunicado, “el Departamento de Estado de los Estados Unidos cubrirá los costos del programa de los participantes seleccionados”, lo que convierte a esta convocatoria en una oportunidad única de ingreso legal, académico y temporal al país.

¿Qué es el programa SUSI sobre Compromiso Cívico?

El programa SUSI es una iniciativa intensiva de corta duración dirigida a estudiantes universitarios con perfil de liderazgo, que ofrece una formación académica sobre historia, gobierno y participación cívica en los Estados Unidos.

Además de seminarios y presentaciones, el plan incluye visitas académicas, actividades culturales y servicio comunitario, con el objetivo de que los participantes desarrollen proyectos aplicables en sus propias comunidades al regresar a su país.

Requisitos, fechas y documento clave para ingresar a EE.UU. Embajada de Estados Unidos en México

Los seleccionados recibirán una visa tipo J-1, gestionada y financiada por el Departamento de Estado, que les permitirá ingresar legalmente a Estados Unidos durante el desarrollo del programa académico.

Principales requisitos del programa:

Tener entre 18 y 25 años

Ser ciudadano mexicano

Ser estudiante de licenciatura

Mostrar interés en compromiso cívico

Contar con promedio mínimo de 8.5

La fecha límite para enviar la solicitud es el domingo 4 de enero de 2026 a las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México, y las postulaciones incompletas no serán consideradas.

Qué incluye la estancia y por qué es una oportunidad excepcional

El programa tendrá una duración aproximada de cinco semanas y se desarrollará entre julio y agosto, con sede principal en Amherst, Massachusetts, además de un posible viaje académico a Tucson y un foro final en Washington, DC.

“El programa académico definirá el compromiso cívico y examinará su desarrollo en los Estados Unidos”, incluyendo el análisis de la libre expresión y el uso de plataformas digitales como herramientas de participación ciudadana, señala el documento oficial.

La convocatoria aclara que no es necesario dominar el inglés, ya que el idioma de instrucción será español, y que únicamente los candidatos finalistas serán contactados a más tardar el 28 de enero de 2026.