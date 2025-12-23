Operativo | El SAT no perdonó y realizó un embargo masivo a mexicanos que no contaban con este documento

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, lanzó un último llamado urgente para que contribuyentes y consumidores cumplan una regla clave: verificar la autenticidad de bebidas alcohólicas antes de comprarlas, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

El SAT advirtió que esta medida busca prevenir riesgos a la salud pública y frenar prácticas ilegales, como la venta de alcohol adulterado o de contrabando, que suelen incrementarse en temporadas de alta demanda.

En un comunicado oficial, el organismo remarcó que revisar las etiquetas fiscales es una responsabilidad compartida, ya que permite identificar productos legales y proteger tanto a consumidores como a productores formales.

El SAT establecerá un reciente tributo a quienes realicen este tipo de depósitos en efectivo (foto: archivo).

Qué es el marbete del SAT y por qué es obligatorio

“El SAT llama a la población a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, revisando que cuenten con el marbete del SAT, una etiqueta de control fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad”.

Este distintivo debe colocarse en envases de hasta cinco litros y contiene información clave sobre producción y procedencia, permitiendo identificar bebidas legales mediante una inspección visual rápida y un mecanismo digital de verificación.

Cómo identificar bebidas legales y evitar sanciones

Para confirmar la autenticidad del producto, el SAT recomienda revisar cuidadosamente el marbete, verificar que no tenga errores de impresión y corroborar los datos mediante el código QR incorporado en la etiqueta fiscal.

Venta de licor. Fuente: Shutterstock bemissu

Marbete verde: bebidas alcohólicas nacionales

Marbete color vino: bebidas alcohólicas importadas

Escanear el código QR para validar información oficial

El incumplimiento de esta obligación puede derivar en multas de hasta 112 mil pesos, según el Código Fiscal de la Federación, además del aseguramiento de mercancía ilegal y posibles responsabilidades adicionales para comerciantes y distribuidores.