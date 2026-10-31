Los derechoshabientes deberán marcar los límites de sus parcelas en un mapa.

Mucha atención a todos los derechohabientes del programa de apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Producción para el Bienestar. El Gobierno de México anunció que todos los que ya forman parte de estos beneficios deben actualizar sus datos de manera oficial y evitar que sean excluidos de estas ayudas.

El Gobierno de México aclaró que la convocatoria a todos los derechohabientes del programa Producción para el Bienestar tiene el propósito de tener el padrón actualizado para garantizar la continuidad de sus apoyos que de forma anual entrega de $7,300 a $24,000.

El proceso se hace presencial en las oficinas de: Representación en las Entidades Federativas (OREF), Distritos de Desarrollo Rural (DDR),Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER).

La convocatoria del Gobierno es para actualizar datos, no es una inscripción de nuevos beneficiarios. Secretaría de Agricultura

Los derechohabientes deberán suministrar información de las siguientes categorías:

Cultivos que trabajan

Superfice de sus terrenos

Condiciones de riego y tenencia de la tierra

Georreferenciación de las parcelas

¿Qué es la georreferenciación de las parcelas y cómo se hace?

“Georreferenciar significa ubicar tu terreno en un mapa y marcar sus límites” , indica el Gobierno. En otras palabras, lo que se debe hacer en la georreferenciación de las parcelas, se deben identificar en un mapa y señalar los límites, es decir, sus fronteras, esto permitirá conocer con mucho más detalle y precisión las unidades de producción y su distribución en el mapa.

Paso a paso para la georreferenciación de las parcelas:

Busca tu parcela en un mapa digital, como Google Earth desde una computadora.

Marca las esquinas del terreno y une los puntos para dibujar su contorno.

Guarda la información y consulta en la oficina que te corresponda cómo debes presentarla.

En caso de necesitar ayuda, el Gobierno indicó que pueden acudir a una ventanilla de la Secretaría de Agricultura más cercana para recibir orientación.

El calendario de actualización de los datos dependará de cada entidad a nivel nacional. Secretría de Agricultura

Documentos y datos necesarios para actualizar los datos del programa Producción para el Bienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Gobierno de México remarcaron que esto no se trata de una nueva convocatoria para nuevos ingresos al programa, los que ya está activos, deben actualizar sus datos con la siguiente documentación e información:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Documento que acredite la propiedad o posesión de la tierra

Datos de georreferenciación de la parcela

El Gobierno de México y la Secretaría de Agricultura dejaron a libertad de cada entidad del país para que arme su propio calendario de actualización de datos y recomendó “Consultar la información correspondiente antes de acudir”.

“Para resolver dudas, las personas derechohabientes pueden comunicarse a la Línea Agricultura, en el 079 (opción 5 y luego opción 4); enviar un mensaje de WhatsApp al 55 2230 2128, y desde el extranjero al +52 55 2230 2101”, detalló el Gobierno de México.