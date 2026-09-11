Oficial | El Gobierno confirmó un pago único de 24,000 pesos para quienes cumplan con estas condiciones

El Gobierno de México confirmó la entrega de un pago único que puede alcanzar los 24,000 pesos mexicanos para miles de beneficiarios en todo el país. Este respaldo económico directo busca fortalecer el sector agroalimentario y brindar estabilidad financiera a los pequeños y medianos productores del campo.

Dirigido principalmente a productores agrícolas de pequeñas y medianas hectáreas, este recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar sin intermediarios, por lo que a continuación te explicamos quiénes califican al padrón, los cultivos prioritarios aceptados y cómo verificar si tu saldo ya está disponible.

¿Qué es el programa Producción para el Bienestar y a quién apoya?

El programa Producción para el Bienestar es un apoyo social impulsado por el Gobierno de México, gestionado de manera coordinada entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría del Bienestar. Su objetivo principal es incrementar la productividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria nacional.

Según los datos e información difundida por la SADER, esta iniciativa destina transferencias monetarias anuales y directas, sin intermediarios, para que los trabajadores agrícolas inviertan en insumos, herramientas y mejoras operativas en sus parcelas o unidades productivas.

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¿Cuáles son los requisitos y condiciones para cobrar los 24,000 pesos?

Para acceder o mantener el cobro de este beneficio económico, los solicitantes deben cumplir estrictamente con los criterios de elegibilidad fijados por la autoridad federal. Conforme a las reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las condiciones fundamentales son:

Extensión territorial permitida : contar con predios de hasta 20 hectáreas en superficies de temporal o hasta 5 hectáreas en terrenos de riego.

Cultivos y productos prioritarios : producir maíz, frijol, trigo panificable, arroz, caña de azúcar, café, cacao, nopal o dedicarse a la apicultura (miel de abeja).

Registro activo : estar formalmente inscrito en el padrón de derechohabientes del programa.

Medio de cobro: poseer la Tarjeta del Banco del Bienestar activa para la recepción del depósito directo.

¿De cuánto es el monto y cómo se calculan los pagos?

Los importes del incentivo varían acorde a las características del cultivo, la modalidad de la tierra y el número total de hectáreas registradas por cada beneficiario.

De acuerdo con las tablas del portal oficial de los Programas para el Bienestar, la escala de asignación contempla:

Monto mínimo : $7,300 pesos mexicanos para pequeñas escalas de temporal (hasta 3 ha), riego (hasta 5 ha), cultivos de café, cacao, caña, nopal y apicultores.

Monto máximo: hasta $24,000 pesos mexicanos para productores con predios de mayor extensión (calculado a razón de $1,200 pesos por hectárea en parcelas de 8 a 20 hectáreas de temporal).

El recurso se entrega en un solo pago anual, garantizando que el dinero llegue directamente a las familias del campo sin comisiones.

¿Cómo consultar la fecha de pago y el saldo de la tarjeta del Bienestar?

La dispersión de los recursos económicos se deposita en la cuenta bancaria de cada productor. Según la información institucional de la Secretaría del Bienestar, la verificación del saldo se puede realizar a través de los siguientes canales directos: