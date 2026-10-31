Decidir dónde colocar los ahorros no requiere necesariamente conocer todos los instrumentos financieros disponibles en el mercado. Un primer paso consiste en determinar para qué se utilizará el dinero y durante cuánto tiempo puede permanecer invertido.

La diversificación permite evitar que todos los recursos dependan de una sola alternativa, emisor o plazo. En lugar de concentrar el ahorro en un único producto, una persona puede distribuirlo de acuerdo con sus necesidades: una parte para gastos cercanos y otra para objetivos de mediano o largo plazo.

La importancia de esta planificación también puede observarse en el nivel de participación de la población mexicana en el sistema financiero. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI y la CNBV, reportó que 76.5% de las personas de 18 a 70 años tenía al menos un producto financiero formal.

Cómo comenzar a diversificar los ahorros

El plazo es uno de los factores que deben considerarse. Los recursos que podrían necesitarse en los próximos meses requieren mayor disponibilidad, mientras que aquellos destinados a objetivos futuros pueden analizarse considerando alternativas con periodos de permanencia más extensos.

La tolerancia al riesgo también modifica la estrategia. No todas las personas tienen la misma capacidad para afrontar variaciones en el valor de sus inversiones o el riesgo de incumplimiento de un emisor. Por eso, una distribución adecuada para un inversionista puede no ser apropiada para otro.

La tolerancia al riesgo también modifica la estrategia. Shutterstock

Una forma sencilla de comenzar consiste en escalonar los vencimientos. Parte del dinero puede mantenerse disponible para necesidades cercanas y otra puede distribuirse entre instrumentos con diferentes plazos. Esta estrategia permite evitar que todo el ahorro quede comprometido al mismo tiempo.

También es importante evitar la concentración excesiva en un solo emisor. Antes de invertir, conviene revisar quién ofrece el producto, qué autorización tiene, cuáles son las condiciones de contratación y qué protección aplica en caso de que corresponda.

La Condusef recomienda comparar las alternativas financieras, revisar las condiciones de cada producto y consultar información oficial antes de tomar una decisión. Analizar tasas, plazos, comisiones, liquidez y riesgos permite conocer mejor las características de una inversión.

Una opción de inversión a plazo fijo

Dentro de las alternativas disponibles se encuentra Leva Invierte, un producto de inversión a plazo fijo ofrecido por una SOFIPO. Según la información proporcionada por la marca, contempla tasas fijas para el plazo elegido y no cobra cargos por apertura o manejo de la inversión. Las tasas, los montos mínimos y las demás condiciones deben consultarse antes de contratar.

Leva Invierte se presenta como un producto de inversión respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entidades que forman parte del marco de regulación, supervisión y protección del sistema financiero mexicano.

En las inversiones realizadas mediante una SOFIPO autorizada también existe la protección del Fondo de Protección para SOFIPOS dentro del límite establecido por la normativa. Esta cobertura no elimina los riesgos asociados a una inversión y debe revisarse junto con las condiciones específicas del producto.

Qué considerar según el perfil

Una estrategia conservadora puede priorizar instrumentos de deuda gubernamental y alternativas con menor exposición al riesgo, mientras que un perfil con mayor tolerancia puede evaluar productos con diferentes niveles de rendimiento y riesgo. En todos los casos, la diversificación debe responder a objetivos concretos y no consistir simplemente en repartir el dinero de manera aleatoria.

También es recomendable mantener una parte del ahorro con disponibilidad suficiente para enfrentar imprevistos. Invertir dinero destinado a emergencias o comprometer recursos necesarios para gastos próximos puede aumentar la vulnerabilidad financiera.

Diversificar no significa invertir en una gran cantidad de productos. Implica distribuir los recursos de acuerdo con el plazo, la liquidez, el objetivo y el nivel de riesgo que cada persona puede asumir.

Por eso, antes de decidir dónde invertir en 2026, conviene comparar las opciones disponibles, revisar la información de las instituciones y entender las condiciones de cada producto. Una estrategia diversificada puede ayudar a administrar mejor los distintos objetivos financieros sin depender de una sola alternativa.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.