La confusión suele aparecer cuando algunos pagos, aun estando facturados, no son aceptados por errores administrativos. Checa todos los detalles.

Con la Declaración Anual 2025 cada vez más cerca, miles de contribuyentes buscan saber qué gastos realmente pueden deducirse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La confusión suele aparecer cuando algunos pagos, aun estando facturados, no son aceptados por errores administrativos.

Ante este escenario, el organismo tributario difundió un recordatorio clave sobre cuáles son las únicas deducciones personales válidas y qué aspecto de la factura debe revisarse con especial atención para no perder el beneficio fiscal.

Cuáles son las deducciones personales que acepta el SAT en 2025

Entre las deducciones personales autorizadas se encuentran los gastos médicos, dentales y hospitalarios, que incluyen consultas, análisis clínicos, estudios, cirugías y la compra o renta de aparatos de rehabilitación o prótesis por incapacidad o discapacidad.

La confusión suele aparecer cuando algunos pagos, aun estando facturados, no son aceptados por errores administrativos. Checa todos los detalles. SAT

También son deducibles los gastos funerarios y los donativos otorgados a instituciones autorizadas por la Federación, siempre que cuenten con su respectivo comprobante fiscal.

A estos rubros se suman los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación, uno de los conceptos más utilizados por los contribuyentes.

Ahorro, seguros y educación: otros gastos que puedes deducir

El SAT también permite deducir las aportaciones voluntarias al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como los depósitos en cuentas personales o especiales para el ahorro y planes de pensiones relacionados con la jubilación o el retiro.

Otro concepto válido son las primas por seguros de gastos médicos, siempre que estén debidamente facturadas y cumplan con los requisitos fiscales establecidos. En materia educativa, se incluyen como deducciones personales las colegiaturas y los gastos de transporte escolar obligatorio, de acuerdo con los lineamientos vigentes.

Uso del CFDI: el detalle clave para que el gasto sea deducible

Para que un gasto pueda aplicarse correctamente como deducción personal, el SAT enfatiza que el uso del CFDI en la factura debe corresponder exactamente al tipo de gasto realizado.

Cada concepto cuenta con una clave específica, como D01 para honorarios médicos, D03 para gastos funerales o D10 para colegiaturas, y una elección incorrecta puede invalidar la deducción.

Por ello, la recomendación es revisar este dato antes de aceptar la factura y, ante cualquier duda, consultar el minisitio oficial del SAT, donde se detalla cada deducción y su uso correcto del CFDI.