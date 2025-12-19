Entre obras de modernización, mayor demanda de usuarios y el impacto de la inflación, miles de personas se preguntan cuánto costará viajar en uno de los sistemas de transporte más utilizados del país.

El debate sobre un posible aumento en la tarifa del Metro de la Ciudad de México volvió a instalarse de cara a 2026. Entre obras de modernización, mayor demanda de usuarios y el impacto de la inflación, miles de personas se preguntan cuánto costará viajar en uno de los sistemas de transporte más utilizados del país.

La incertidumbre creció en los últimos días tras la difusión de versiones sobre ajustes en el precio del boleto y el financiamiento del servicio.

Cuánto costará la tarifa del Metro CDMX en 2026

Sin embargo, durante una reciente conferencia de prensa, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, confirmó que no habrá aumento en la tarifa del Metro para 2026, manteniéndose así el precio de 5 pesos por trayecto pese a la inflación general y las inversiones en infraestructura .

Brugada explicó que esta decisión responde al compromiso social del gobierno para proteger la economía de millones de pasajeros que usan el Metro a diario, principalmente trabajadores y estudiantes.

Subsidio al Metro CDMX y costo real del viaje

Aunque los usuarios pagan 5 pesos por viaje, el costo real de operar el Metro es considerablemente mayor. Las autoridades calculan que cada traslado cuesta alrededor de 13 pesos, cifra que queda cubierta gracias al subsidio otorgado por el gobierno de la Ciudad de México.

Este subsidio mantiene al Metro como uno de los sistemas de transporte más accesibles del país y contribuye a la movilidad cotidiana de millones de personas en el área metropolitana.

La política de mantener una tarifa estable se considera un apoyo económico clave, sobre todo en un contexto de crecientes costos de vida y transporte en grandes ciudades.