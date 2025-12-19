El Gobierno de México ha puesto en marcha un censo nacional masivo con el propósito de regularizar 933,000 viviendas en todo el país.

Esta iniciativa es impulsada en colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) y la Secretaría de Bienestar.

La mandataria Claudia Sheinbaum destacó que el objetivo del censo es obtener un panorama claro sobre el estatus de cada propiedad , ya sea que se encuentre abandonada u ocupada, si es habitada por el acreditado original o por un tercero, e incluso si existe alguna demanda legal en curso.

Hasta el pasado mes de mayo, los Servidores de la Nación han visitado 47,845 viviendas , de las cuales el 87% están ocupadas y el 13% desocupadas.

La mandataria subrayó que, en los casos de familias en situación de vulnerabilidad que ocupan las casas, se les ofrecerá una opción para rentar o adquirir la propiedad.

Es oficial: Infonavit examinará casa por casa a todos los mexicanos en estas condiciones (foto: archivo).

Motivos de las visitas casa por casa de Infonavit en México

Sheinbaum aclaró que el Gobierno revisará caso por caso y tomará decisiones “con la idea de que no se le quite a nadie su vivienda. Si la está ocupando alguien que originalmente no pidió el crédito, se evaluarán las condiciones de esa familia; tal vez se trate de una familia en situación de vulnerabilidad y, en tal caso, se le dará opción para que pueda rentar o incluso comprar esa casa“, puntualizó en su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

De esta manera, enfatizó en que el objetivo de regularizar estas viviendas.

“Si hay viviendas que no tienen servicios, que son muy pequeñitas -hay unas que me decían que son de tres por tres o algo así-, pues esa vivienda no se puede utilizar como vivienda-pero lo que no podemos es dejarlas en esta situación-“, aseguró.

¿Cuáles son las causas de la crisis habitacional en México?

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, subrayó la concentración geográfica del problema al presentar los datos del censo inicial.

Se enfatizó la importancia de estos datos para comprender mejor la situación actual.

Hasta el 5 de mayo, se han censado 47,000 viviendas, destacando el Estado de México con 5,776, seguido por Puebla con 4,584 y Chihuahua con 4,145.

Romero Oropeza expuso que la meta de regularización de 933,000 viviendas se clasifica en diversas categorías: 131,000 involucradas en juicios masivos, 216,000 adjudicadas sin escriturar, 497,000 con créditos que presentan un elevado grado de adeudo y 89,000 correspondientes a créditos del FOVISSSTE.

De igual manera, el director general atribuyó la problemática a las “malas prácticas de las administraciones neoliberales”, que diseñaron créditos impagables, contrataron despachos con prácticas fraudulentas y permitieron la construcción de viviendas alejadas y sin servicios.