El SAT advirtió que ciertos métodos de ahorro pueden generar alertas fiscales y derivar en multas si no se justifica el origen del dinero, una situación que ya impacta a clientes de Banamex, BBVA y Banorte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso la lupa sobre ciertos movimientos bancarios que realizan miles de mexicanos al momento de ahorrar. Clientes de bancos como Banamex, BBVA y Banorte podrían enfrentar multas si no cumplen con los criterios fiscales vigentes.

Aunque muchas de estas prácticas son habituales y no siempre se consideran ingresos formales, la autoridad fiscal advierte que algunos depósitos pueden generar inconsistencias. Conocer qué operaciones pueden despertar alertas es clave para evitar sanciones y recargos.

Por qué el SAT puede sancionar ciertos depósitos bancarios

El SAT puede imponer multas cuando detecta ingresos que no coinciden con lo declarado ante la autoridad fiscal. Esto incluye depósitos frecuentes en cuentas bancarias que no tienen un respaldo claro o que no fueron reportados correctamente en la declaración anual.

Aunque muchos contribuyentes consideran estos movimientos como simples ahorros personales, para el SAT pueden representar ingresos acumulables. Si no se aclara su procedencia, el organismo puede iniciar una revisión fiscal.

Esta situación afecta tanto a personas físicas como a pequeños contribuyentes que utilizan sus cuentas bancarias para guardar dinero sin llevar un control formal.

Qué tipo de ahorro puede generar problemas fiscales

El SAT puede detectar irregularidades cuando se realizan depósitos en efectivo o transferencias frecuentes sin un concepto claro , ya que pueden interpretarse como ingresos no declarados.

También generan alertas los depósitos de familiares o terceros sin comprobantes, así como el uso de cuentas personales para manejar dinero de un negocio sin reportarlo correctamente.

Cómo evitar multas del SAT si tienes cuenta en Banamex, BBVA o Banorte