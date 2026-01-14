Una actualización reciente del Programa de Enlace con Transportistas (CLP) del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) desató confusión entre viajeros mexicanos, luego de que circularan versiones sobre supuestos rechazos de pasaportes.

Sin embargo, la información oficial confirma exactamente lo contrario: México forma parte de un grupo privilegiado de países cuyos ciudadanos cuentan con beneficios especiales en los requisitos de validez del pasaporte para ingresar a Estados Unidos.

El documento, fechado el 18 de diciembre de 2025, aclara que los mexicanos no están sujetos a la regla de los seis meses, una ventaja clave para quienes planean viajes próximos.

Estados Unidos confirmó que los ciudadanos mexicanos no necesitan que su pasaporte tenga seis meses de vigencia adicional, siempre que cubra el tiempo exacto de la estancia prevista. Fuente: Shutterstock.

México queda fuera de la regla de los seis meses: qué implica realmente

La normativa migratoria general de Estados Unidos exige que los pasaportes extranjeros tengan una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de salida prevista. No obstante, esta regla no aplica para México. De acuerdo con el CBP, los ciudadanos del país solo deben contar con un pasaporte válido durante el tiempo exacto que planean permanecer en territorio estadounidense.

Esto significa que, si un viajero tiene programada una estancia de dos semanas, su pasaporte únicamente necesita cubrir ese período, sin meses adicionales. Esta excepción reduce obstáculos burocráticos y evita cancelaciones de último momento por documentos próximos a vencer.

Qué documentos sí son obligatorios para ingresar a Estados Unidos

Aunque México goza de esta exención, las autoridades migratorias estadounidenses mantienen requisitos estrictos en otros aspectos. Para ingresar legalmente al país, los viajeros mexicanos deben presentar:

Pasaporte vigente , válido durante toda la estancia prevista.

Visa estadounidense válida , ya sea de turista (B1/B2), trabajo, estudios u otra categoría autorizada.

Pasaporte en buen estado, sin daños, páginas faltantes o alteraciones visibles.

Es importante subrayar que un pasaporte vencido, incluso por un solo día, invalida el ingreso, aun cuando la visa esté vigente. La visa no reemplaza al pasaporte y no autoriza la entrada por sí sola.

Un beneficio que comparten más de 130 países aliados de EE.UU.

México no es el único país incluido en esta excepción. La lista actualizada del CBP contempla 138 países y territorios cuyos ciudadanos están exentos de la regla de los seis meses, como resultado de acuerdos bilaterales y relaciones diplomáticas estables.

Entre ellos se encuentran:

América Latina y el Caribe : Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Canadá y la mayoría de Centroamérica

Europa : todos los países de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Noruega

Asia-Pacífico : Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, India, Singapur y Tailandia

Medio Oriente y África: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica

El listado completo se puede consultar en Six-Month Validity Update | U.S. Customs and Border Protection.

Aunque México goza de esta excepción migratoria, el CBP recuerda que el pasaporte debe estar vigente y en buen estado, y que la visa válida sigue siendo un requisito obligatorio para ingresar al país. Fuente: Shutterstock.

Recomendaciones clave para viajeros mexicanos antes de volar

Para evitar contratiempos en aeropuertos o puntos fronterizos, las autoridades recomiendan tomar ciertas precauciones antes de viajar:

Verificar que el pasaporte cubra todas las fechas del viaje, incluido el regreso

Renovar el pasaporte con anticipación si está próximo a vencer