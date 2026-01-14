En esta noticia
Una actualización reciente del Programa de Enlace con Transportistas (CLP) del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) desató confusión entre viajeros mexicanos, luego de que circularan versiones sobre supuestos rechazos de pasaportes.
Sin embargo, la información oficial confirma exactamente lo contrario: México forma parte de un grupo privilegiado de países cuyos ciudadanos cuentan con beneficios especiales en los requisitos de validez del pasaporte para ingresar a Estados Unidos.
El documento, fechado el 18 de diciembre de 2025, aclara que los mexicanos no están sujetos a la regla de los seis meses, una ventaja clave para quienes planean viajes próximos.
México queda fuera de la regla de los seis meses: qué implica realmente
La normativa migratoria general de Estados Unidos exige que los pasaportes extranjeros tengan una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de salida prevista. No obstante, esta regla no aplica para México. De acuerdo con el CBP, los ciudadanos del país solo deben contar con un pasaporte válido durante el tiempo exacto que planean permanecer en territorio estadounidense.
Esto significa que, si un viajero tiene programada una estancia de dos semanas, su pasaporte únicamente necesita cubrir ese período, sin meses adicionales. Esta excepción reduce obstáculos burocráticos y evita cancelaciones de último momento por documentos próximos a vencer.
Qué documentos sí son obligatorios para ingresar a Estados Unidos
Aunque México goza de esta exención, las autoridades migratorias estadounidenses mantienen requisitos estrictos en otros aspectos. Para ingresar legalmente al país, los viajeros mexicanos deben presentar:
- Pasaporte vigente, válido durante toda la estancia prevista.
- Visa estadounidense válida, ya sea de turista (B1/B2), trabajo, estudios u otra categoría autorizada.
- Pasaporte en buen estado, sin daños, páginas faltantes o alteraciones visibles.
Es importante subrayar que un pasaporte vencido, incluso por un solo día, invalida el ingreso, aun cuando la visa esté vigente. La visa no reemplaza al pasaporte y no autoriza la entrada por sí sola.
Un beneficio que comparten más de 130 países aliados de EE.UU.
México no es el único país incluido en esta excepción. La lista actualizada del CBP contempla 138 países y territorios cuyos ciudadanos están exentos de la regla de los seis meses, como resultado de acuerdos bilaterales y relaciones diplomáticas estables.
Entre ellos se encuentran:
- América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Canadá y la mayoría de Centroamérica
- Europa: todos los países de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Noruega
- Asia-Pacífico: Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, India, Singapur y Tailandia
- Medio Oriente y África: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica
El listado completo se puede consultar en Six-Month Validity Update | U.S. Customs and Border Protection.
Recomendaciones clave para viajeros mexicanos antes de volar
Para evitar contratiempos en aeropuertos o puntos fronterizos, las autoridades recomiendan tomar ciertas precauciones antes de viajar:
- Verificar que el pasaporte cubra todas las fechas del viaje, incluido el regreso
- Renovar el pasaporte con anticipación si está próximo a vencer
- Confirmar que la visa sea válida y acorde al motivo del viaje
- Llevar documentación de respaldo, como boletos de regreso, reservas de hotel y comprobantes financieros
- Consultar siempre fuentes oficiales, como el sitio del CBP o la Embajada de Estados Unidos en México