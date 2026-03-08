En millones de hogares de México, los guantes de látex lideran la lista de productos de limpieza más utilizados, ya sea para lavar platos, limpiar superficies o manipular químicos domésticos sin dañar las manos. Sin embargo, un reciente análisis encendió alertas sobre su calidad y la información que aparece en su empaque. El aviso fue difundido en la Revista al Consumidor tras un estudio que revisó varios modelos disponibles en el mercado. Aunque se trata de un artículo común en cocinas y áreas de limpieza, las autoridades detectaron detalles que los consumidores deberían conocer antes de comprarlo. El informe también puso bajo la lupa a algunas marcas populares, ya que se encontraron inconsistencias en el etiquetado y diferencias entre las características anunciadas y las reales. Por ese motivo, el Gobierno emitió un aviso para los hogares que utilizan este producto con frecuencia. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) publicó un estudio que analizó 11 modelos de guantes de látex para uso doméstico, pertenecientes a 11 marcas distintas. El objetivo fue verificar aspectos como información comercial, resistencia a sustancias químicas, tamaño, espesor y calidad de fabricación. Entre los puntos evaluados se revisó que los guantes incluyeran datos obligatorios en su empaque, como marca, país de origen y contenido, además de información adicional como talla, longitud o tipo de producto. Las pruebas también analizaron la resistencia a químicos comunes en la limpieza del hogar, entre ellos: Según el análisis, todos los modelos resistieron estas sustancias químicas y tampoco presentaron fugas, lo que indica que pueden funcionar como una barrera protectora durante la limpieza doméstica. A pesar de que los guantes superaron varias pruebas de resistencia, el estudio detectó irregularidades en la información comercial y en las dimensiones de algunos modelos. Dos productos presentaron incumplimientos relacionados con el etiquetado, lo que podría generar confusión entre los consumidores: Además, se detectó que tres modelos son ligeramente más pequeños de lo que indica su etiqueta, un aspecto que podría afectar la comodidad del usuario. Los productos señalados por esta diferencia en las dimensiones son: El estudio también concluyó que todos los guantes analizados se clasifican como ultraligeros, con un espesor que va aproximadamente de 0.26 a 0.43 milímetros. Aunque ninguno presentó fallas graves, varios modelos mostraron defectos menores de fabricación, como irregularidades en el acabado o color no uniforme. Por esa razón, ningún producto obtuvo la calificación máxima en la evaluación general.