A Ricardo Salinas Pliego le gusta decir que solo respalda a una empresa: la suya, el conglomerado mexicano de banca y comercio minorista Grupo Elektra, fundado por su padre. Pero cuando el Bitcoin se disparó en la primavera de 2021, el multimillonario mexicano y posible candidato a la presidencia quiso apostar u$s 400 millones por la criptomoneda. Pero como no disponía del dinero necesario, ordenó a sus asesores que hicieran lo que los ricos suelen hacer en tales circunstancias: pedir un préstamo contra el valor de las acciones de Elektra. Un bróker londinense presentó al asesor suizo de Salinas Pliego a una entidad crediticia llamada Astor Capital Fund, describiéndola en un correo electrónico como “creada originalmente sobre la base de la riqueza” de la histórica familia Astor y afirmando que entre sus patrocinadores se encontraban “los fondos patrimoniales de las principales universidades” y “oficinas familiares”. El asesor aseguró al equipo de Salinas Pliego que Astor Capital estaba registrada en las Bahamas porque se trata de una jurisdicción con bajos impuestos. En una videollamada, un hombre con acento americano se presentó como Thomas Astor-Mellon, director ejecutivo de Astor Capital. Parecía estar llamando desde un yate. Dijo que era descendiente de la familia Astor y que su empresa se especializaba en operaciones de préstamo de acciones. Los detalles fueron negociados por un segundo representante de Astor Capital, un director general llamado Gregory Mitchell. La estructura sonaba familiar: hasta u$s 150 millones en efectivo, garantizados con aproximadamente u$s 416 millones en acciones de Elektra. El resto de la financiación para la apuesta de Salinas por el Bitcoin procedía de bancos internacionales. En julio de 2021, Salinas Pliego firmó un contrato de préstamo de acciones de 31 páginas con Astor Asset Management 3, un vehículo de financiamiento de propósito especial registrado en Canadá que fue constituido después de que su equipo solicitara un prestamista en territorio nacional por razones fiscales. El acuerdo se selló con un sello con un león alado coronado y los números romanos “MVMVIII”. La fecha sin sentido fue la primera pista de que Astor no era tan aristocrática como parecía. Lo que siguió es un caso práctico de lo que puede salir mal en un sector financiero en auge pero poco regulado. El saldo pendiente de los denominados préstamos Lombard, que permiten a los particulares aprovechar sus activos para obtener préstamos, asciende a unos u$s 4.3 billones de dólares, según Deloitte, y recientemente ha crecido más rápido que el mercado crediticio en general gracias al aumento del valor de las acciones. Gran parte de esos préstamos es realizada por prestamistas registrados y regulados, pero los prestatarios también pueden ser canalizados hacia prestamistas no autorizados, donde la protección depende en gran medida de la interpretación del lenguaje contractual. Con frecuencia, el prestamista elige al custodio que mantiene la garantía y la jurisdicción en la que se llevarán a cabo los procedimientos de arbitraje en caso de una disputa. En lugar de mantenerse como garantía hasta el reembolso, en este caso las acciones se vendieron simplemente y los ingresos se utilizaron para adelantar el propio préstamo y enriquecer a los prestamistas. Salinas Pliego afirma que le llevó más de tres años comprender lo que había sucedido. Cuando la noticia se hizo pública, las acciones de Elektra se desplomaron y se suspendió su cotización. “Fue un fraude perfecto”, afirma Salinas Pliego. “El tipo se quedó con mis acciones, las vendió y me dio el dinero en forma de préstamo. Dios mío, peor no puede ser”. Más tarde, su equipo descubrió que “Thomas Astor-Mellon” era Alexei Skachkov, un hombre de origen ruso que vivía en Atlanta, Georgia, y que tenía antecedentes penales por falsificar recetas médicas y robar joyas. “Gregory Mitchell” era, en realidad, Val Sklarov, un estadounidense nacido en Ucrania que operaba bajo una lista cambiante de nombres, empresas y jurisdicciones. Salinas Pliego está persiguiendo a Sklarov a través del Tribunal Superior de Inglaterra, pero reconoce que las perspectivas de recuperar sus acciones de Elektra son inciertas. Para él, se trata de una cuestión de principios. “Si no se pone fin a esto”, afirma, “yo no seré el último”. Sklarov sostiene que lo que los críticos consideran un fraude no es más que la concesión de préstamos con condiciones estrictas a prestatarios de riesgo. “Desde luego, no me considero un estafador”, afirma. “Pero hay un dicho que dice: ”Hay que serlo para reconocerlo”. Sklarov nació como Vladimir Sklarov en Kiev en 1963. Afirma que su familia se mudó primero a Israel cuando él tenía nueve años y luego al norte de Chicago, donde su padre trabajaba como carnicero y su madre como empleada en una estética. Dice que estudió justicia penal en la Universidad de Illinois, pero abandonó sus planes de convertirse en abogado y dejó los estudios en 1985 después de leer los comentarios del entonces presidente del Tribunal Supremo, Warren Burger, en los que lamentaba la calidad de la profesión. Los registros de la universidad muestran que se matriculó en 1980 y dejó de asistir en 1987, mientras que los comentarios citados por Burger sobre los abogados litigantes no cualificados se publicaron en 1978. Sklarov afirma que luego condujo taxis, vendió suministros médicos e intentó crear una empresa de garantías para el hogar y una cadena de cafeterías. En 1994, afirma que un “gobierno demasiado celoso” cerró una empresa de suministros médicos en la que “participaba”, aunque los informes de prensa de 1998 afirman que era propietario de la empresa y se declaró culpable de un fraude a Medicare por valor de u$s 18 millones. Quejándose de la “gran discriminación” que sufría en Estados Unidos por su nombre de origen ruso, lo cambió de Vladimir a Val en 2006. Creó una empresa inmobiliaria en el Medio Oeste que quebró en medio de litigios con prestamistas y municipios. Tras divorciarse en 2014, publicó un anuncio en la revista Crain’s Detroit Business ofreciendo asesoramiento inmobiliario y, posteriormente, trabajó en el sector financiero en Ucrania antes de regresar a Estados Unidos. En 2018, adoptó otro nombre, Mark Simon Bentley, y reconvirtió una empresa ya existente, America 2030, en un negocio de préstamos de acciones, tras haber desarrollado un interés por esta práctica durante su estancia en Ucrania. Era un modelo de negocio basado tanto en la imagen como en la estructura. El papeleo era abundante y la marca transmitía una seguridad tradicional; creó entidades con nombres similares a los de los bancos, lo que más tarde le valió demandas por infracción de marca registrada por parte de los grupos financieros Rothschild y Barclays. Según Sklarov, el mundo de los préstamos de acciones es un juego en el que los prestatarios y los prestamistas se enfrentan entre sí. Los prestatarios, dice, suelen ser personas con información privilegiada que no pueden vender sus acciones “por debajo del valor normal” o que inflan el valor de las acciones poco negociadas para acceder a efectivo. Los prestamistas tienen motivos para vender. “Una gran parte de los prestatarios obtienen su dinero y no les importa”, afirma. Salinas Pliego, uno de los magnates más ricos y combativos de México, es conocido en el país como “Tío Richi”. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo retrata como un agitador de derecha y ha perseguido a su conglomerado familiar, Grupo Salinas, por pagar menos impuestos de los debidos, llegando a un acuerdo a principios de este mes. Sus seguidores quieren que se presente a las elecciones presidenciales de 2030. Sklarov afirma que la disputa de Salinas con el Gobierno demuestra su negativa a cumplir las normas y su capacidad para engañar. “Que Dios ayude a México si sale elegido”, añade. Según Sklarov, era imposible que Salinas no entendiera los términos del contrato de préstamo de acciones y sus implicaciones. La tasa de interés del contrato era del 1.15%. “Salinas insistió en ello”, afirma Sklarov. “Un prestamista no puede obtener beneficios con esa tasa, ¿en qué demonios estaba pensando?“ Salinas Pliego afirma que la baja tasa no le pareció inusual porque Astor había solicitado inicialmente una garantía cuatro veces superior al préstamo. Otros prestamistas pedían un múltiplo de tres, pero cobraban un interés más alto. “Llevo 45 años en el negocio y tengo 200,000 empleados”, afirma Salinas Pliego. “Por supuesto, tenemos disputas. Pero yo no me quedo con lo que no es mío”. Muchos prestamistas de este mercado no tienen licencia como bancos o corredores. Sklarov sostiene que la regulación de la conducta no se aplica porque los acuerdos son contratos privados entre inversionistas profesionales. Pero el abogado Dean Conway, que llevó un caso de fraude de préstamos de acciones para la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, dice que si hay fraude, “(la situación regulatoria) no cambiará el cálculo de si se presenta un caso”. El acuerdo con Salinas Pliego puso de manifiesto otra vulnerabilidad común: en los préstamos privados respaldados por acciones, el prestamista suele elegir al custodio que mantiene las acciones pignoradas, en este caso, Weiser, con sede en las Bahamas. El bróker de Salinas Pliego en Londres había sugerido inicialmente a Tavira, con sede en Mónaco, pero Sklarov rechazó la idea, alegando que Tavira tenía “problemas internos”. El corredor respondió que un alto ejecutivo de Tavira había hecho “algunos comentarios muy inquietantes sobre Astor” y mencionó a una persona llamada Val Sklavov (sic) como el ‘cerebro’ detrás de su empresa". Mitchell respondió que “nunca había oído hablar de este ‘cerebro’, muy ridículo”. Más tarde, en 2021, uno de los asesores de Salinas Pliego notó algo extraño: se estaban vendiendo las acciones de Elektra, que estaban muy cotizadas y se negociaban poco. “Incluso llamé a mi hermano”, dice Salinas Pliego, «y le dije: “Oye, hermano, ¿estás vendiendo tus acciones?“ Astor Asset Management 3 había dado instrucciones a Weiser para que retirara las acciones de la cuenta de custodia de Salinas Pliego. El empresario afirma que el contrato de gestión de custodia que firmó no otorgaba a Astor ninguna autoridad para ordenar a los custodios que vendieran su garantía. Sklarov afirma que el prestamista tenía un “poder notarial” sobre la cuenta de custodia y que los custodios son “instituciones financieras reguladas” que “siguen sus propias políticas”. Su nueva esposa y el director ejecutivo de Weiser estaban involucrados en una empresa griega durante este periodo. No obstante, tras la presión del equipo de Salinas Pliego, Astor sustituyó a Weiser por Tavira, aunque las condiciones eran las mismas. En la primavera de 2024, después de que Sklarov retrasara y cancelara las reuniones con el pretexto del COVID, el equipo de Salinas Pliego pidió a Tavira pruebas de que todavía tenía las acciones de Elektra. Astor declaró que ponerse en contacto directamente con el custodio equivalía a una “interferencia” prohibida y que, en cualquier caso, tenía derecho a disponer de las acciones. En julio, Salinas Pliego se ofreció a pagar a los cuatro prestamistas para ver quién seguía teniendo las acciones de Elektra. Los tres bancos aceptaron su propuesta. “Pero cuando llamamos a este tipo, afirmó que había incumplimiento”. Sklarov afirma que el periodo de bloqueo del contrato de préstamo de acciones impidió el reembolso anticipado de la totalidad del préstamo a cinco años. Tres semanas después de la oferta de Salinas Pliego, Astor le envió una notificación de incumplimiento en la que enumeraba 11 supuestas infracciones, entre ellas el impago de intereses. Salinas Pliego afirma que pagó los intereses y que nunca hubo un incumplimiento. Otra supuesta infracción fue la investigación del Gobierno mexicano sobre los negocios de Salinas. “Cuando cerramos el trato”, dice Sklarov, “no realizamos una investigación exhaustiva sobre él”. Las propias revisiones de Salinas Pliego no parecen haber sido más rigurosas. “Soy un idiota”, afirma. “¿Cómo es posible que no hiciera la debida diligencia y que mi equipo tampoco la hiciera? Fuimos descuidados y, por supuesto, ahora estamos pagando el precio". El multimillonario afirma que los procesos adecuados se vieron interrumpidos por la pandemia de COVID-19 y que se sintió tranquilo por la afirmación de Astor de que podía conceder un préstamo importante, ya que eso implicaba que la empresa tenía “activos sustanciales”. Su asesor suizo le había dicho a su equipo que Astor contaba con el respaldo de la familia propietaria de los famosos hoteles Astoria, que en realidad son propiedad de Hilton, que cotiza en la bolsa de Nueva York. Sklarov afirma que el asesor y el bróker tenían incentivos para amplificar la credibilidad de su empresa, alegando que la empresa del corredor recibiría unos 5 millones de dólares en honorarios y comisiones. Salinas Pliego contrató a la empresa de investigaciones corporativas StoneTurn para examinar qué había sucedido con las acciones. Basándose en la información bancaria de JPMorgan ordenada por un tribunal de Nueva York, su informe de marzo de 2025 estimó que se obtuvieron alrededor de u$s 420 millones por la venta de las acciones de Elektra, de los cuales unos 104 millones parecen haber financiado el préstamo concedido a Salinas Pliego. “Sé exactamente lo que es un préstamo Lombard”, afirma Salinas. “Si hubiera querido vender mis acciones, lo habría hecho yo mismo”. Sklarov afirma que “es absurdo que los prestatarios no supieran que iba a vender. Es mentira. Sin duda alguna”. Sostiene que el contrato solo prometía que las acciones pignoradas no se negociarían en una bolsa de valores pública, no que no pudieran transferirse a otras entidades que pudieran venderlas. Señala otra cláusula del contrato: la “rehipoteca”, o el derecho a reutilizar la garantía pignorada como activo propio del prestamista. En el sistema bancario regulado, la rehipotecación es una práctica habitual y está sujeta a normas de capital y supervisión. “Todos los prestatarios con los que he trabajado dieron su permiso para que las acciones fueran rehipotecadas”, afirma Sklarov, y añade que aquellos que luego alegaron fraude “no leyeron los malditos documentos del préstamo”. El acuerdo, de 15,500 palabras, es explícito sobre el derecho del prestamista a vender la garantía en caso de impago, pero Sklarov también señala una cláusula cerca del final: “Durante el plazo del préstamo, todos los beneficios y ganancias de la garantía pignorada revierten en el prestamista”. Por esas mismas fechas, mientras cerraba el acuerdo de préstamo con Salinas, Sklarov se vio envuelto en un litigio con Brent Satterfield, fundador de una empresa biotecnológica, en una corte de Nueva York. Satterfield había cedido más de u$s 7 millones en acciones restringidas a cambio de un préstamo de 3.5 millones de dólares y solo recibió 67,000 dólares. Un tribunal determinó que había sido inducido de manera fraudulenta a firmar un acuerdo que, en la práctica, no obligaba al prestamista a adelantar el dinero ni a devolver las acciones. Se negó a permitir que la disputa se sometiera a arbitraje en San Cristóbal y Nieves, un centro financiero offshore en el Caribe. Cuando Sklarov incumplió las órdenes judiciales, un juez de Nueva York lo declaró en desacato y dictó una orden de detención civil. Sklarov no acudió a las audiencias, alegando que estaba ayudando a miembros de su familia a huir de Ucrania tras la invasión rusa. Más tarde afirmó ante el juez que había estado en las Maldivas. Otros prestatarios describen variaciones del mismo patrón: acciones pignoradas vendidas y disputas arbitradas en jurisdicciones offshore. Dos prestatarios de Singapur obtuvieron una sentencia en desacato en San Cristóbal por un préstamo de acciones de u$s 25 millones y posteriormente la registraron para su ejecución en las Bahamas. Las reclamaciones independientes de ZS Capital Fund y Fortunate Drift se han resuelto mediante medidas cautelares y arbitrajes en Jamaica y Hong Kong. En Georgia, un juez federal estadounidense desestimó el intento de America 2030 de hacer valer su derecho inmediato a vender las acciones pignoradas después de que el prestatario obtuviera una medida cautelar en Hong Kong. Hay otros cuatro casos en Hong Kong contra Sklarov y sus empresas, con Weiser como custodio en cada uno de ellos. Según los documentos judiciales disponibles públicamente, Sklarov y las empresas relacionadas con él han estado involucrados en demandas por fraude por un total de al menos u$s 1,000 millones. Casi la mitad de esa cantidad está relacionada con el caso Salinas Pliego. Sklarov califica el total de “tristes noticias falsas”, pero añade que “las disputas son inevitables cuando los prestatarios no cumplen el contrato y no cumplen con sus obligaciones”. Según el informe de StoneTurn, los ingresos de las ventas de Elektra se dividieron entre dos cuentas. Una cuenta de Astor Capital recibió u$s 60 millones. Otra, de Cornelius Vanderbilt Capital Management, una entidad registrada en Belice que lleva el nombre de otra dinastía de la edad dorada y cuya marca comercial está registrada a nombre del abogado de Sklarov, vendió acciones de Elektra casi a diario desde 2021, recibiendo u$s 359.4 millones. Astor Asset Management 3 recibió u$s 11.8 millones de la cuenta de Astor Capital y 118.1 millones de dólares de la cuenta de Cornelius Vanderbilt, según el informe. “No soy propietario de ninguna de estas entidades y no las controlo”, afirma Sklarov. Sin embargo, StoneTurn identifica transferencias por valor de 3.6 millones de dólares desde la cuenta de Cornelius Vanderbilt directamente a Sklarov y a personas que describe como relacionadas con él. Otros 225.2 millones de dólares se transfirieron indirectamente a través de Astor Asset Management 3 y del abogado neoyorquino de Sklarov desde hace mucho tiempo. En total, StoneTurn estima que alrededor de u$s 229 millones de los ingresos de la venta de Elektra acabaron en manos de Sklarov o de personas relacionadas con él. Otros 88 millones de dólares de los ingresos no se pueden justificar. Un informe de refutación encargado por la parte de Sklarov a Companies Dot Support, una consultora registrada en Grecia, donde él reside en una lujosa villa, afirma que determinados pagos no se pueden vincular de forma fiable a los ingresos de la venta de Elektra porque los registros están incompletos. El proceso judicial de Londres también dio un giro que pone de relieve la opacidad de este mercado. El equipo de Salinas Pliego admitió que había contratado a investigadores privados vinculados a Black Cube, una agencia fundada por antiguos oficiales de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, para obtener información de uno de los abogados de Astor. Mientras tomaban unas copas, el abogado fue grabado en secreto mientras discutía las fortalezas y debilidades percibidas de la posición de Astor. Un juez del Tribunal Superior consideró que esto era “poco ético”, pero también destacó la “culpabilidad” del abogado de Astor por divulgar esta información “sustancial”. Sklarov ha aprovechado la conclusión para argumentar que la demanda de Salinas Pliego debería ser desestimada. “El privilegio es sacrosanto”, afirma, calificando la operación como un ataque al sistema judicial inglés y a sus derechos humanos. El tribunal no desestimó la demanda por fraude, pero bloqueó una rápida resolución a favor de la responsabilidad, lo que significa que el caso seguirá adelante y se celebrará una audiencia. Black Cube afirmó que “seguirá descubriendo fraudes, corrupción y disipación de activos en todos sus casos a nivel mundial... siempre de una manera que se ajuste completamente a las leyes y regulaciones pertinentes en cada jurisdicción en la que opera". Salinas Pliego dice que está decepcionado con el resultado. “¿Tenemos que ocultar la verdad?“, pregunta. ”Son confesiones verdaderas, de la vida real". Parece decepcionado al descubrir que los tribunales vigilarán las contramedidas con la misma dureza que el presunto fraude original. Sklarov, que también está vinculado a empresas offshore con nombres como Oppenheim, Dreyfus y Andrew Carnegie, afirma que todo el caso es una “farsa” y describe a Salinas Pliego como un magnate que está haciendo un berrinche por un acuerdo que no salió como él quería. Añade que ninguna “persona razonable” creería que la familia Astor estaba detrás del acuerdo. “¿Cuántos pubs en Inglaterra llevan el nombre de Churchill? ¿Cree usted que todos son propiedad de la familia Churchill?“ Salinas dice que su respuesta a estas cuestiones es sencilla: “¿Dónde están mis acciones?“.