El Gobierno dio a conocer recientemente nuevos avances sobre la construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, además de las fechas previstas para su operación.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, señaló que el proyecto está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que las obras continúan “sin contratiempos”.

Fecha de inauguración del servicio del tren CDMX-Querétaro

El mando militar informó que el proyecto registra actualmente un avance físico de entre 15 y 16%, además de detallar distintos aspectos de la construcción.

Detalles sobre el servicio del tren México-Querétaro

Vallejo Suárez explicó que la nueva vía ferroviaria abarcará 232 kilómetros, de los cuales 85 kilómetros serán completamente nuevos para optimizar el recorrido y hacerlo más directo, con menos curvas y pendientes, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado para los pasajeros.

El tren contará con seis estaciones:

Buenavista Huehuetoca Tula San Juan del Río El Marqués La Corregidora

El proyecto también contempla la construcción de:

Una base de mantenimiento.

363 obras de drenaje transversal.

22 puentes vehiculares.

43 pasos ganaderos.

20 pasos de fauna.

Además, el comandante indicó que actualmente operan 14 frentes de construcción de manera simultánea y que la obra generó hasta ahora 22,910 empleos.

Fecha de inauguración del tren CDMX-Querétaro

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informó que el primer tren destinado a la ruta México-Querétaro llegará hacia el final del primer semestre de 2027, es decir, en junio del próximo año.

En tanto, el general Vallejo presentó una proyección que establece el 30 de septiembre de 2027 como la fecha estimada para concluir la obra.

Cabe recordar que la construcción del tren comenzó el 28 de abril de 2025 como parte de la estrategia federal para ampliar la red ferroviaria nacional y fortalecer el transporte de pasajeros en el país.