Durante el cierre de mercados de este jueves, 21 de mayo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.09, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.5% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.16 pesos y un mínimo de 20.13 pesos.

La cotización del euro se mantuvo casi estable en la última semana (+0.02%), pero en el último año acumula una caída significativa (-8.18%), señalando una tendencia bajista de fondo.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

tras un inicio al alza, el euro encadenó cuatro caídas, rebotó dos días y, con un cierre irregular, terminó el periodo con saldo claramente bajista.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.44%, es menor que la volatilidad anual del 6.13%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro se ha mantenido estable, con un comportamiento en línea con los días anteriores. Este resultado refleja un -1 igual a 0, indicando que no ha habido cambios significativos en su valor.

En las jornadas previas, la estabilidad de la moneda sugiere una falta de fuerzas que impulsen su cotización hacia arriba o hacia abajo. Esto puede ser un indicativo de un periodo de calma en el mercado cambiario.

Este estado de estabilidad en la cotización del Euro podría permitir a los inversores evaluar mejor sus estrategias a corto plazo, sin la presión de fluctuaciones bruscas.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.