Las monedas conmemorativas emitidas por el Banco de México (Banxico) son de notable interés entre los coleccionistas, lo que ha propiciado numerosas publicaciones sobre su compra, venta e intercambio. No obstante, esta tendencia ha conllevado un aumento de estafas, especialmente en relación con piezas muy demandadas, como las monedas de 10 pesos. Ante los casos de robos a nivel nacional, el banco ha difundido un mensaje dirigido tanto a los aficionados de la numismática como al público en general, con el fin de prevenir fraudes relacionados con estas monedas. Conoce los detalles del comunicado oficial y evita pérdidas económicas. Considera algunas características clave para prevenir fraudes. Desde hace varios años, las monedas de 10 pesos con centro de plata, como las de la serie Nuevos Pesos, han alcanzado una notable popularidad. Sin embargo, Banxico ha recordado que las monedas en circulación actualmente pertenecen a la Familia C, las cuales continúan en uso y poseen características específicas de seguridad. En sus plataformas digitales, la institución resaltó los elementos que las distinguen: En el anillo perimétrico se incluye el valor facial en la parte superior, el año de acuñación a la izquierda y la ceca de la Casa de Moneda de México a la derecha. En el anverso aparece el Escudo Nacional, mientras que en el reverso se observa la Piedra del Sol Azteca, con la imagen de Tonatiuh portando la máscara de fuego. En caso de recibir una moneda sospechosa de ser falsa, Banxico recomienda no usarla para hacer pagos, ya que hacerlo podría constituir un delito federal con penas de hasta 12 años de prisión. Lo recomendable es llevar la pieza a una sucursal bancaria, donde será enviada sin costo al Banco de México para su análisis. Si al intentar pagar alguien indica que una moneda o billete parece falso, debe solicitar la devolución de la pieza, ya que solo las entidades bancarias pueden retenerlas. A cambio, deben entregar un documento denominado “Recibo de retención de piezas presuntamente falsas o alteradas”. Las autoridades evaluarán el ejemplar y, en un plazo máximo de 10 días hábiles, notificará el resultado. Si la pieza es auténtica, se devolverá su valor; si se confirma que es falsa, no habrá reembolso.