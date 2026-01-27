La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que el Grupo Salinas inició conversaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para concretar el pago de una deuda fiscal estimada en 51.000 millones de pesos (unos 2.954 millones de dólares) , tras resoluciones judiciales que avalan los créditos reclamados por las autoridades mexicanas.

“Sí, ellos, el Grupo Salinas, se presentaron el jueves al Servicio de Administración Tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley ”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Cómo es la negociación de Salinas Pliego con el SAT

La mandataria mexicana precisó que el proceso se desarrolla estrictamente dentro del marco legal y recordó que el caso ya fue expuesto públicamente por el SAT y la Secretaría de Hacienda.

Claudia Sheinbaum confirmó que Salinas Pliego tiene el "deseo" de pagar su deuda. Fuente: EFE José Méndez

El Grupo Salinas es propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, muy crítico con Sheinbaum y quien mantiene desde hace años litigios fiscales con el Estado mexicano por deudas multimillonarias , en un contexto de endurecimiento del Gobierno contra la evasión fiscal de grandes contribuyentes.

Cuál es el tiempo límite para que Salinas Pliego pague su deuda

Sheinbaum explicó que, aunque el plazo límite para cubrir los adeudos vencía el viernes pasado, la comparecencia del conglomerado empresarial el jueves permitió abrir un espacio legal para avanzar en el proceso. “Al plantear su deseo de pagar, entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana y (saber) cómo van a pagar”, indicó, al tiempo que adelantó que el asunto “esta misma semana tiene que quedar resuelto”.

El caso se enmarca en resoluciones recientes del Poder Judicial, afirmó Sheinbaum, al indicar que “el amparo no es válido y que es válida la última resolución de los tribunales colegiados”. Detalló, asimismo, que dichas resoluciones permiten a dos empresas del grupo acceder a beneficios previstos en el Código Fiscal.

“En esa última resolución de los tribunales colegiados, para dos de las empresas del Grupo Salinas, se establece que pueden tener los beneficios que establece el Código Fiscal ”, explicó. Por último, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal informará públicamente una vez que se definan los términos finales del pago.

Con información de EFE