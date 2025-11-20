El tribunal pospuso la discusión de dos amparos en revisión contra Total Play.

Por segunda vez en menos de una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó un amparo contra Elektra, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, al dejar sin efecto el amparo en revisión con expediente 3842/2024.

En este caso, la Corte determinó que el empresario debe pagar MXN $67 millones en impuestos adicionales.

La semana pasada, el máximo tribunal del país dejó sin efecto siete amparos directos que suspendieron el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de Elektra y TV Azteca, con un monto superior a los MXN $47,000 millones.

Sin embargo, en este último caso, la votación no fue unánime, pues tres ministros votaron en contra del proyecto de sentencia presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Además, el caso debe regresar al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que deberá revisar los argumentos presentados por la empresa.

Salinas Pliego responde

El empresario mexicano, el quinto más acaudalado del país según Forbes, acusó que la Corte está violando los derechos de Elektra, al desechar todos los argumentos presentados.

En un comunicado, Grupo Salinas acusó que los ministros omitieron “deliberadamente” analizar el fondo jurídico “y considerar el evidente acoso político” contra Salinas Pliego y el grupo de interés económico que representa.

Grupo Salinas anunció en el documento que acudirán a instancias internacionales para asegurar la plena garantía y la protección de sus derechos.

Consideró además, que las resoluciones que está tomando la Corte contra Grupo Salinas, sientan un precedente preocupante para la inversión en México.

“Es una señal de alerta para la generación de empleo y la confianza empresarial, que son los verdaderos motores de la prosperidad de nuestro país” Grupo Salinas

Todavía hay pendientes

La historia de la Corte contra Ricardo Salinas Pliego está lejos de terminar. El máximo tribunal del país todavía tiene dos amparos en revisión pendientes, que estaban programados para su discusión en el pleno este miércoles.

Estos dos casos involucran a Total Play, empresa que obtuvo dos amparos para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspendiera el cobro de casi 622 millones de pesos en créditos fiscales que datan de 2011.

Sin embargo, el ministro presidente, Hugo Aguilar, pidió que los casos se pospusieran para que se hiciera un análisis más profundo.