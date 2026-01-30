Durante la mañanera, la presidenta tocó el conflicto con Ricardo Salinas Pliego y celebró que decidiera pagar. Foto: Hazel Cárdenas / Presidencia

El día de ayer se dio a conocer que Ricardo Salinas Pliego pagó MXN$ 10,400 millones como parte del acuerdo que tuvo con el Sistema de Administración Tributaria. Hoy, durante la mañanera desde Tijuana, Claudia Sheinbaum comentó: “qué bueno decidieron pagar.” En un comunicado de Grupo Salinas, señalan que “a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar más” para dar vuelta a la página.

Finalmente el equipo de abogados de Grupo Salinas la semana pasada logró llegar a un acuerdo un día antes del límite que la misma presidenta había anunciado. En el comunicado, Luciano Pascoe Ripey, director general de Noticias y Comunicación en Grupo Salinas, señaló que “buscamos dar la vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra.”

El conflicto entre el gobierno federal y Ricardo Salinas, que lleva décadas, se tornó aún más mediático durante el año pasado. El magnate habló públicamente de su deuda de MXN $51 mil millones ante Hacienda como una persecución política.

Después de haber buscado amparos que evitaran el pago de tal cantidad, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que rechazó esos recursos legales.

Durante la conferencia de prensa de hoy, la presidenta destacó que “es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo”. Grupo Salinas según lo acordado terminará por pagar MXN $32 mil millones.

“Ya no hay privilegios. Este no era un tema político de ningún tipo, sino de un adeudo fiscal”, dijo la presidenta.

Fue en una ficha informativa del día de ayer que el SAT publicó “un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos.”