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Este fenómeno lunar se repite apenas cada dos o tres años y mayo cierra con uno de esos eventos poco comunes en el cielo nocturno.

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Este mes terminará con un evento que no ocurre con frecuencia con la posibilidad de ver una segunda luna llena dentro del mismo mes del calendario.

Este fenómeno es conocido popularmente como luna azul y, según la NASA, se produce aproximadamente cada dos o tres años.

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Cuándo se podrá ver la segunda luna llena en mayo

La coincidencia de dos lunas llenas en un período tan corto como un mes calendario es lo que hace especial a este fenómeno.

Mayo es un mes particular ya que se podrá ver una segunda luna llena antes que cambie el calendario.
Mayo es un mes particular ya que se podrá ver una segunda luna llena antes que cambie el calendario.Fuente: EPAYAHYA ARHAB

No se trata de un cambio en la luna en sí, sino de cómo el ciclo lunar interactúa con la división humana del tiempo en meses, lo que convierte a mayo en un mes astronómicamente particular este año. El fenómeno tendrá lugar el próximo 31 de mayo.

¿La luna se verá azul?

A pesar de su nombre, la luna azul no tiene ese color. Al igual que la luna llena de principios de mayo, es probable que luzca amarillenta cuando se encuentra cerca del horizonte.

Las lunas solo adquieren un tono azulado en condiciones muy específicas, cuando la atmósfera terrestre contiene ciertas partículas suspendidas, como ceniza volcánica.

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