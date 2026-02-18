Este miércoles, 18 de febrero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 79.296,09 euros. El valor de apertura refleja una variación del -2,1330178 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una disminución del -2.97%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -36.21%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y estabilidad. Esta evolución sugiere un entorno volátil y una necesidad de análisis cuidadoso para los inversores interesados en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 29.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.38%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.