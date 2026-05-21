La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.55 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 21 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.83% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.61 pesos y un mínimo de 12.59 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización cayó -0.47% en la última semana y acumula un descenso de -7.38% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó subidas y bajadas con alta volatilidad, tuvo un breve repunte a mitad del periodo y cayó al cierre, terminando prácticamente sin variación acumulada.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 7.8162%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con una volatilidad anual del 7.6356%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto significa que el valor ha ido en aumento de manera consecutiva, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda canadiense.

Este comportamiento sugiere un clima económico favorable y podría indicar una mayor confianza de los inversionistas en el mercado canadiense. Es fundamental monitorear esta tendencia para entender su posible impacto en la economía local y en las decisiones financieras.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.