La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha establecido que los delitos relacionados con el maltrato o crueldad hacia animales no humanos son constitucionales en la Ciudad de México, reconociéndolos como seres sintientes y legitimando las sanciones penales correspondientes para su resguardo.

En paralelo al fortalecimiento del marco jurídico de protección animal, el Gobierno de la Ciudad de México implementó la prohibición de la venta de animales en el Mercado de Sonora y reforzó las acciones para garantizar su cumplimiento

La resolución de la Primera Sala ratificó que el Congreso local posee la competencia necesaria para legislar en materia de protección animal, aclarándose que las normas penales no infringen el principio de legalidad ni la libertad religiosa.

Por ley, nadie podrá vender mascotas: la Corte Suprema los declaró seres sintientes y ya ejecutó la orden de prohibición (foto: archivo).

La Corte avala la protección penal de los animales

En el contexto del amparo en revisión 365/2024, la Primera Sala de la SCJN afirmó que “las entidades federativas y la Ciudad de México tienen competencia para establecer normas que regulen distintos aspectos relacionados con la vida animal”, superando así las limitaciones de la protección ambiental federal.

Por otra parte, se determinó que los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal local son constitucionales, al recalcar que “no constituyen un tipo penal en blanco” y que las conductas se encuentran claramente definidas en la Ley de Protección a los Animales.

Por norma, nadie podrá comercializar animales de compañía: la Corte Suprema los reconoció como seres sintientes y ya llevó a cabo la orden de prohibición (foto: archivo).

Violencia, sufrimiento y libertad religiosa

La Suprema Corte llegó a la conclusión de que los términos “crueldad” y “maltrato” tienen un carácter objetivo, ya que “constituyen elementos normativos de valoración jurídica” que el juez debe analizar en cada circunstancia con el propósito de salvaguardar “ la vida y la integridad de los animales ”.

Por otro lado, se definió que las disposiciones existentes no son discriminatorias ni vulneran la libertad de culto, dado que “ la libertad de religión no justifica la perpetración de delitos bajo el argumento de que estos son una representación material de la creencia religiosa ”.

La prohibición ya está vigente en el Mercado de Sonora

Tras el fallo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ejecución de la política pública derivada del reconocimiento de los animales como seres sintientes: “¡Declaramos al Mercado de Sonora libre de venta de Seres Sintientes!”.

La mandataria capitalina calificó la medida como “un hecho histórico” y manifestó: “Seguimos avanzando con convicción para garantizar el bienestar animal y hacer de la Ciudad de México la Capital Más Animalista”, reconociendo la coordinación efectiva entre dependencias y locatarios para el cambio de giro comercial.