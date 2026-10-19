La moneda se aprecia la mañana del lunes 19 de octubre a la espera de información económica relevante.

El peso mexicano se apreció frente al dólar la mañana del lunes 19 de octubre, mientras los inversionistas esperan información económica relevante de EE.UU., señales sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, prevista para el 25 de octubre.

El tipo de cambio registró una apreciación de 0.30%, para ubicarse en MXN$18.4344 por dólar (Ciudad de México 8:14 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la sesión nocturna, la divisa mexicana operó entre un máximo de MXN$18.5508 y un mínimo de MXN$18.4281 por dólar.

El avance del peso mexicano coincidió con una depreciación marginal del dólar, cuyo índice ponderado retrocedió 0.05%, a 101.89 puntos.

Fed y tasas de interés, entre los catalizadores del tipo de cambio

El desempeño del peso mexicano refleja la cautela de los inversionistas ante la publicación de información económica relevante y los anuncios de política monetaria previstos para las últimas sesiones de octubre, de acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal también forman parte de los factores que podrían incidir en el comportamiento del dólar y el tipo de cambio. De acuerdo con la herramienta de la Fed, el mercado asigna una probabilidad de 16% a un incremento de 25 puntos base en la próxima reunión de octubre.

Hacia la reunión de diciembre, los inversionistas comenzaron a descontar un aumento de un cuarto de punto porcentual y otro movimiento al alza en marzo de 2027, expectativas que podrían influir en la trayectoria de las tasas de interés y en el atractivo relativo de los activos denominados en dólares.

Por su parte, analistas de Monex estimaron que el tipo de cambio podría encontrar un nivel de soporte en MXN$18.42 y una resistencia en MXN$18.55 por dólar.

Banco Base no descartó que el peso mexicano alcance nuevos máximos de MXN$18.6033 por dólar. Entre los factores que podrían elevar la volatilidad cambiaria se encuentran los movimientos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

Durante la mañana del lunes, el rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años aumentó 3.1 puntos base, a 5.10%, mientras que la tasa de los bonos a 20 años avanzó 2.4 puntos base, a 5.49%. El rendimiento de los instrumentos a 30 años subió 1.9 puntos base, a 5.44%.

“Estas tasas de interés se ubican lejos de sus máximos de sesiones recientes, pero de alcanzarlos podría elevarse la volatilidad del mercado cambiario y fortalecerse el dólar frente a sus principales cruces”, escribió la analista en un reporte.

Elecciones de Brasil podrían generar volatilidad para el peso mexicano

Otro factor que los inversionistas mantienen en el radar es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, programada para el 25 de octubre. El resultado podría influir en la percepción de riesgo sobre los activos de América Latina y generar movimientos en las principales divisas de la región, de acuerdo con Banco Base.

Siller explicó que el real brasileño opera con menor liquidez que el peso mexicano, aunque Brasil cuenta con mayores controles de capitales en comparación con México.

“El peso mexicano podría ser usado para especular sobre el riesgo político en Brasil, particularmente si se percibe una mayor probabilidad de que Lula gane las elecciones”, dijo la estratega.