WSH01. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/01/2026.- Fotografía de archivo del 05 de octubre de 2025 que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con integrantes de los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). Trump cumple este martes un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales. EFE/ Graeme Sloan / POOL/ ARCHIVO

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha comenzado a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales llamado Verificación Mejorada. Las nuevas políticas migratorias permiten revocar visas o permisos de residencia y autorizan a los agentes a revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa.

Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump impulsó políticas migratorias más severas con el fin de frenar la entrada ilegal de inmigrantes. En 2025 firmó una orden ejecutiva que refuerza los controles de seguridad en la frontera y endurece las condiciones de ingreso para migrantes y turistas, afectando directamente la validez y otorgamiento de visas.

Estas disposiciones aprobadas por Trump facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros con el propósito de identificar razones que podrían resultar en la revocación de visas de turista B1/B2 y permisos de residencia.

Confiscan documentos a turistas y residentes legales de Estados Unidos

En caso de que los agentes migratorios descubran en los dispositivos electrónicos información que represente una potencial amenaza para la Seguridad Nacional , tendrán la potestad de confiscar los documentos y denegar la entrada al país. La resistencia a las inspecciones podría resultar en la retención de los dispositivos.

Según la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras están sujetos a revisión por parte de las autoridades fronterizas en todos los puntos de entrada al país.

Las medidas se aplican también a migrantes con residencia legal, especialmente en situaciones donde se detecta la difusión de contenido ilegal o que pueda ser considerado una amenaza para la seguridad del país.

En caso de detectar alguna actividad sospechosa durante la inspección, se procederá a reportar el incidente, lo que podría implicar que el viajero corre riesgo de perder su visa de manera inmediata . Los agentes tienen plena autoridad para tomar decisiones sobre la entrada al territorio estadounidense.

Cuáles son los contenidos potencialmente amenazantes