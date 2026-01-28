A partir del 1 de febrero de 2026, volar dentro de Estados Unidos implicará un cambio para millones de pasajeros. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), bajo la nueva administración de Donald Trump, implementará un cargo obligatorio de 45 dólares para quienes no presenten documentos de identificación compatibles con los estándares federales REAL ID.

La tarifa, denominada oficialmente “ConfirmID Fee”, no es opcional y debe abonarse antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto. Según el organismo público, este cargo cubre los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, biométricas y cruzamiento de datos en tiempo real.

Por último, es importante mencionar que norma aplica exclusivamente a pasajeros mayores de 18 años que intenten abordar vuelos domésticos sin la documentación adecuada.

La TSA exigirá identificaciones compatibles con REAL ID para vuelos domésticos; quienes no las presenten deberán someterse a un control especial y abonar un cargo adicional. Fuente: archivo

La tarifa de 45 dólares que complicará tus vuelos nacionales: qué es el “ConfirmID Fee” y cuándo deberás pagarlo

El “ConfirmID Fee” es una tarifa que cobrará la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) a partir del 1 de febrero de 2026 a los pasajeros que no presenten una identificación aceptable a la hora de pasar por el control de seguridad en aeropuertos para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos.

En específico, se trata de un cargo fijo de 45 dólares que se aplica cuando un viajero no cuenta con una identificación compatible con REAL ID u otro documento aceptado por las autoridades, como pasaporte, identificación militar, tarjeta de residente permanente, entre otros.

Este pago permite a los pasajeros someterse a un proceso alternativo de verificación de identidad. No obstante, es importante mencionar que el recibo sólo es válido por 10 días desde la fecha de inicio del viaje indicada, lo que te permite hacer más de un vuelo dentro de ese plazo sin volver a pagar.

El proceso de verificación alternativo que te esperará si no tienes REAL ID

Para quienes lleguen al aeropuerto sin la documentación adecuada, el procedimiento habitual de seguridad se transformará en una experiencia considerablemente más compleja. Los pasajeros serán derivados a un área especial donde deberán someterse a un protocolo de verificación exhaustivo.

El proceso incluye cuatro pasos obligatorios:

Primero, completar una verificación de identidad digital mediante sistemas federales.

Segundo, confirmar datos personales y biométricos que pueden incluir huellas dactilares y reconocimiento fácil.

Tercero, realizar el pago de los 45 dólares correspondientes.

Cuarto, obtener una autorización digital temporal que permita el acceso a las áreas restringidas.

Los expertos advierten que durante las horas pico, este proceso podría añadir entre 30 y 60 minutos al tiempo habitual de espera, lo que podría poner en riesgo la conexión de vuelos o causar la pérdida del embarque para quienes lleguen con el tiempo justo.

El proceso alternativo de verificación puede sumar hasta una hora de demora en aeropuertos con alta demanda, especialmente en horarios pico. Fuente: archivo.

Cuáles son los documentos válidos que te salvarán de pagar el cargo adicional en el aeropuerto

Afortunadamente, existen múltiples alternativas para evitar este cargo, y la TSA proporcionó una lista exhaustiva de documentos aceptados.

El más común y accesible es el pasaporte estadounidense vigente, que siempre cumple con los estándares federales de seguridad, junto con la tarjeta de pasaporte de EE.UU., una versión más compacta ideal para viajeros frecuentes.

Las credenciales de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también son válidas, incluyendo Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST. Estas tarjetas no solo permiten evitar el cargo, sino que también facilitan el paso por controles de seguridad con carriles expeditos.

Además, la identificación militar del Departamento de Defensa, la tarjeta de residente permanente (green card) y las identificaciones tribales emitidas por tribus reconocidas federalmente son aceptadas sin restricciones.

Para quienes aún no cuenten con ninguno de estos documentos, la opción más práctica es tramitar la licencia REAL ID en el DMV de su estado de residencia.

Quiénes están obligados a cumplir y cómo evitar problemas en tu próximo vuelo

La nueva normativa afecta exclusivamente a pasajeros mayores de 18 años que viajen en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Los menores de edad están exentos y podrán volar acompañados por un adulto que sí cumpla con los requisitos de identificación, sin necesidad de presentar documentación propia compatible con REAL ID.

Es fundamental entender que esta medida no aplica a vuelos internacionales, donde el pasaporte sigue siendo el documento obligatorio independientemente de la edad. Sin embargo, para cualquier vuelo doméstico —desde Nueva York a Los Ángeles, o desde Miami a Chicago— los mayores de edad deberán presentar documentación compatible o enfrentar el cargo.