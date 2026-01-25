La Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, comúnmente conocida como Tarjeta SENTRI, es una credencial emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Esta credencial permite a sus portadores utilizar carriles exclusivos en los cruces fronterizos terrestres y marítimos .

A diferencia de la visa americana, la Real ID o la Border Crossing Card (BCC), este documento está diseñado específicamente para agilizar el tránsito de personas que cruzan con frecuencia entre ambos países.

El funcionamiento es sencillo, pero efectivo: los titulares reciben un transpondedor que se adhiere en el parabrisas del vehículo, el cual se comunica automáticamente con el sistema de la patrulla fronteriza. Cuando el usuario se aproxima a la frontera en el carril SENTRI, el sistema identifica automáticamente el vehículo y la identidad de los ocupantes.

La membresía es de carácter individual, lo que implica que, si están viajando en familia, cada integrante debe poseer su propia membresía. Además, tiene una vigencia de 5 años, tras los cuales se puede renovar siguiendo un proceso similar al de la solicitud inicial.

Ventajas ocultas: acceso a TSA PreCheck y Global Entry

Lo que muchos desconocen es que SENTRI no solo sirve para cruzar la frontera terrestre. Los titulares de SENTRI también obtienen los beneficios de TSA PreCheck y Global Entry.

Esto significa que, además de cruzar rápidamente por los puentes fronterizos, los miembros obtienen acceso a carriles exclusivos y rápidos en los puntos de cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, inclusión automática en TSA PreCheck y procesamiento acelerado en aeropuertos.

TSA PreCheck permite no tener que quitarse los zapatos, cinturones o chaquetas ligeras, no tener que sacar laptops y líquidos de los equipajes de mano y acceso a una línea de seguridad exclusiva y más rápida en más de 200 aeropuertos estadounidenses.

Guía completa para obtener la Tarjeta SENTRI: requisitos, costos y pasos a seguir

El proceso para obtener la tarjeta SENTRI demanda una considerable dosis de paciencia y una adecuada preparación. Sin embargo, los beneficios que se derivan a largo plazo justifican con creces el esfuerzo inicial.

Es fundamental tener en cuenta que la obtención de esta tarjeta no solo facilita el cruce de fronteras, sino que también proporciona un acceso más ágil y eficiente a los servicios de aduanas.

¿Quiénes son elegibles para solicitarla?

Pueden solicitarla ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos. No existe restricción de edad; sin embargo, los menores de 18 años requieren el consentimiento de sus padres o tutores legales para ser admitidos como miembros, por lo que deberán presentarse acompañados a la entrevista.

El costo total del Programa SENTRI es de 120 USD por cada adulto. Los solicitantes menores de 18 años de edad no requieren pago. Esta tarifa unificada entró en vigor recientemente, representando una disminución desde los 122.50 anteriores. Para solicitarla, deberán:

Crear una cuenta en el sistema TTP: ingresa al portal oficial del CBP en ttp.cbp.dhs.gov y crea tu perfil personal. Completar la solicitud en línea: contesta un formulario con todos tus datos personales, incluyendo los lugares en los que viviste, tus cambios de comprobantes de ingreso, trabajos, entre otros. Realizar el pago: la tarifa no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada. Esperar la aprobación condicional: la solicitud tarda aproximadamente de 10 a 12 meses para poder ser aprobada. Durante este tiempo, la CBP realiza una exhaustiva verificación de antecedentes. Programar y asistir a la entrevista: una vez aprobado condicionalmente, debes acudir a un Centro de Inscripción SENTRI con los siguientes documentos:

Pasaporte vigente

Licencia de conducir o identificación oficial

Tarjeta de residencia permanente (si aplica)

Registro vehicular vigente

Comprobante de seguro de auto válido en Estados Unidos

Se sugiere encarecidamente que, si has experimentado situaciones como presencia ilegal, cancelación de visa americana, deportación o negaciones de visa, es recomendable obtener asesoría antes de proceder con la solicitud del trámite de la tarjeta SENTRI. Un historial migratorio limpio es esencial para la aprobación.

La importancia de contar con un historial migratorio sin inconvenientes no puede ser subestimada, ya que es un factor determinante en el proceso de aprobación de la tarjeta SENTRI. Por lo tanto, es prudente buscar orientación profesional para maximizar las posibilidades de éxito en la solicitud.