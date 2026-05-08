La visa americana es un documento esencial para aquellos que deseen visitar Estados Unidos como turistas. A menos que sean ciudadanos de un país que goce de privilegios para no requerir este trámite, las autoridades estadounidenses exigirán la presentación de dicha visa para autorizar el ingreso al país, donde se llevará a cabo la respectiva inspección protocolar. En este sentido, los ciudadanos mexicanos que califiquen para esta alternativa podrían solicitar un permiso alternativo que les permitiría ingresar a EE.UU. sin la necesidad de contar con una visa. Dependiendo de su método de viaje, también podrían evitar presentar un pasaporte: esta opción se refiere a la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). Según lo expuesto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), esta tarjeta incorpora tecnología avanzada para facilitar a las autoridades la verificación de la identidad de su portador. Puede ser presentada como un documento único válido para viajar exclusivamente cuando el cruce se realiza por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México hacia Estados Unidos, permitiendo el traslado por motivos de turismo o negocios por un máximo de 30 días y bajo condiciones específicas. Los individuos que posean un BCC y accedan por vía terrestre o marítima, conforme a los procedimientos previamente mencionados, estarán limitados a la visita de la “zona fronteriza”, cuya delimitación se establece de la siguiente forma: Aunque puede emplearse de manera independiente para ciertos viajes breves, si la BCC se presenta junto con un pasaporte válido, cumple la misma función que una visa de tipo B y es aceptada para acceder a cualquier parte del país, sin importar el medio de transporte elegido para la travesía. En el proceso de tramitación de este documento, es fundamental cumplir con los requisitos esenciales. Los criterios a comprobar son los siguientes: