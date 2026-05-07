La visa americana es un documento esencial para todas las personas que desean viajar a Estados Unidos y no cuentan con una exención para gestionarla, pues es parte de los obligatorios para que pueda habilitarse el traslado al puerto de entrada. En ese marco, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son los pasos protocolares que todos los solicitantes deben completar satisfactoriamente para que el visado pueda ser tramitado. Bajo la Ley de Reforma de la Seguridad Fronteriza y la Entrada de Visados de 2002, el uso de la biometría en los visados estadounidenses es obligatorio. La regulación exige específicamente a embajadas y consulados que sólo emitan documentos de entrada y salida al país legibles por máquina y a prueba de manipulación, que contengan identificadores biométricos. En ese sentido, el Consejo de Seguridad Nacional fijó que el estándar estadounidense es de diez escaneos de huellas dactilares, por lo que, sin este paso, no se podrá tramitar el documento. Según lo explican las autoridades, los indicadores biométricos elegidos para los visados son las huellas dactilares y una foto digital. “Todos los dedos del solicitante de visado se escanean electrónicamente en un proceso rápido y sin tinta durante la entrevista del funcionario consular con el solicitante”, se especifica. En caso de que el solicitante se niegue a que sus huellas dactilares sean registradas, su solicitud de visado será denegada automáticamente por estar incompleta. Si posteriormente el solicitante decide proporcionar este dato, lasolicitud será reconsiderada.