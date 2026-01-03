En esta noticia

Estados Unidos confirmó este sábado 3 de enero la realización de una operación militar en Venezuela que incluyó ataques aéreos sobre Caracas y otras ciudades del país.

Según informó la Casa Blanca, el operativo concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del territorio.

El hecho provocó una inmediata escalada diplomática, reacciones de gobiernos de todo el mundo y una convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tensión máxima en Venezuela: bombardeos, despliegue militar y conmoción política tras la operación estadounidense que, según Washington, culminó con la captura de Nicolás Maduro y abrió el mayor conflicto regional en décadas. Fuente: archivo
Tensión máxima en Venezuela: bombardeos, despliegue militar y conmoción política tras la operación estadounidense que, según Washington, culminó con la captura de Nicolás Maduro y abrió el mayor conflicto regional en décadas. Fuente: archivo

Washington sostiene que la captura de Maduro responde a una causa judicial por narcotráfico y terrorismo internacional

El gobierno de Estados Unidos informó que Nicolás Maduro fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos vinculados con el narcotráfico, la conspiración narcoterrorista y la posesión de armamento de uso militar.

Según el Departamento de Justicia, las acusaciones forman parte de investigaciones iniciadas hace años y apuntan a desarticular redes criminales con alcance transnacional.

Te puede interesar

Se confirma la mejor noticia: Estados Unidos entregará un pago de hasta 3300 dólares a todas estas personas en enero

Te puede interesar

Habrá cierre masivo de cuentas bancarias en enero para las personas que no cumplan este requisito importante

El presidente Donald Trump afirmó que la operación se desarrolló bajo criterios de seguridad nacional y que su administración presentará pruebas de inteligencia ante organismos internacionales para fundamentar la legalidad de la intervención.

@DonaldTrump

Bombardeos, estado de conmoción y despliegue de las Fuerzas Armadas profundizan la crisis interna en Venezuela

Tras los ataques, el gobierno venezolano declaró el estado de conmoción exterior y ordenó el despliegue de unidades militares en todo el territorio nacional. Autoridades del país denunciaron impactos en zonas urbanas y aseguraron que desconocen el paradero del mandatario, al tiempo que exigieron a Washington una prueba de vida.

Durante las primeras horas del sábado se registraron movilizaciones en Caracas y otras ciudades, en un contexto de fuerte incertidumbre política, refuerzo de la seguridad y llamados del oficialismo a la defensa de la soberanía nacional.

Depósito único.Confirmado | El Gobierno depositará 2000 dólares en todas estas cuentas bancarias en 2026
Viajes.Con o sin visa: ahora Estados Unidos retendrá durante 75 años los datos, direcciones y ADN de todas y cada una de estas personas

Condenas, apoyos y alarma diplomática: el mundo reacciona ante la mayor escalada en Venezuela en décadas

La ofensiva militar estadounidense generó una ola de reacciones internacionales. Gobiernos como los de México, Rusia, China, Cuba, Irán y Colombia condenaron el accionar de Washington y reclamaron una intervención urgente de las Naciones Unidas. En paralelo, la Unión Europea llamó a la moderación y España se ofreció como mediadora para facilitar una salida pacífica y negociada a la crisis.

En contraste, algunos países de la región respaldaron la operación y consideraron que la captura de Nicolas Maduro abre un nuevo escenario político en Venezuela. En la Argentina, el presidente Javier Milei expresó públicamente su apoyo a la decisión adoptada por Estados Unidos.