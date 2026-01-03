Estados Unidos confirmó este sábado 3 de enero la realización de una operación militar en Venezuela que incluyó ataques aéreos sobre Caracas y otras ciudades del país.

Según informó la Casa Blanca, el operativo concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del territorio.

El hecho provocó una inmediata escalada diplomática, reacciones de gobiernos de todo el mundo y una convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Tensión máxima en Venezuela: bombardeos, despliegue militar y conmoción política tras la operación estadounidense que, según Washington, culminó con la captura de Nicolás Maduro y abrió el mayor conflicto regional en décadas. Fuente: archivo

Washington sostiene que la captura de Maduro responde a una causa judicial por narcotráfico y terrorismo internacional

El gobierno de Estados Unidos informó que Nicolás Maduro fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos vinculados con el narcotráfico, la conspiración narcoterrorista y la posesión de armamento de uso militar.

Según el Departamento de Justicia, las acusaciones forman parte de investigaciones iniciadas hace años y apuntan a desarticular redes criminales con alcance transnacional.

El presidente Donald Trump afirmó que la operación se desarrolló bajo criterios de seguridad nacional y que su administración presentará pruebas de inteligencia ante organismos internacionales para fundamentar la legalidad de la intervención.

Bombardeos, estado de conmoción y despliegue de las Fuerzas Armadas profundizan la crisis interna en Venezuela

Tras los ataques, el gobierno venezolano declaró el estado de conmoción exterior y ordenó el despliegue de unidades militares en todo el territorio nacional. Autoridades del país denunciaron impactos en zonas urbanas y aseguraron que desconocen el paradero del mandatario, al tiempo que exigieron a Washington una prueba de vida.

Durante las primeras horas del sábado se registraron movilizaciones en Caracas y otras ciudades, en un contexto de fuerte incertidumbre política, refuerzo de la seguridad y llamados del oficialismo a la defensa de la soberanía nacional.

Condenas, apoyos y alarma diplomática: el mundo reacciona ante la mayor escalada en Venezuela en décadas

La ofensiva militar estadounidense generó una ola de reacciones internacionales. Gobiernos como los de México, Rusia, China, Cuba, Irán y Colombia condenaron el accionar de Washington y reclamaron una intervención urgente de las Naciones Unidas. En paralelo, la Unión Europea llamó a la moderación y España se ofreció como mediadora para facilitar una salida pacífica y negociada a la crisis.

En contraste, algunos países de la región respaldaron la operación y consideraron que la captura de Nicolas Maduro abre un nuevo escenario político en Venezuela. En la Argentina, el presidente Javier Milei expresó públicamente su apoyo a la decisión adoptada por Estados Unidos.